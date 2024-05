El equipo del 'Muñeco' no levanta cabeza y recibió cuatro goles en el primer tiempo de su partido ante Al Ettifaq. Se fue en medio de silbidos.

Marcelo Gallardo sufre una de las peores goleadas de su carrera. Perdió con Al Ittihad 0-5 ante Al Ettifaq, equipo dirigido por el inglés Steven Gerrard por la Liga Profesional Saudí. El panorama es desolador para el ‘Muñeco’ en Arabia Saudita, luego de que se fue en medio de silbidos.

El equipo de Gerrard no tuvo piedad de un Al Ittihad muy diezmado debido a las lesiones. Gallardo tiene alrededor de 15 bajas por lesiones, entre los que se encuentran Karim Benzema, Luiz Felipe, Jota, Fabinho y su goleador Abderrazak Hamdallah, entre tantos otros.

Poco le importó a Al Ettifaq que a los 5 minutos ya empezó ganando el partido por el gol del ex Lens y Al Nassr, Seko Fofana. El ex Lyon, Moussa Dembélé, de penal, aumentó la ventaja y dos goles de Karl Toko Ekambi, ex Villarreal, le dieron el 4-0 a los de Gerrard al entretiempo.

El propio Toko Ekambi aumentó la diferencia y completó el hat-trick para el 5-0 definitivo. La dura derrota, la tercera consecutiva en este torneo, puede marcar un antes y un después en el futuro del ex entrenador de River.

VIDEO: Silbidos contra Marcelo Gallardo al entretiempo

La paciencia de los hinchas de Al Ittihad se agotó contra Marcelo Gallardo. Por eso, se viralizó un video en redes sociales en donde se ve al entrenador luego del pitazo del final del primer tiempo recibiendo silbidos de los saudíes.

A Gallardo no le perdonan que Al Ittihad muestra un rendimiento tan bajo en este partido, una constante en el último tiempo, y que no haya logrado pelear algún título en esta temporada.

Fue eliminado de la AFC Champions League, de la Supercopa de Arabia Saudita y de la Copa del Rey de Campeones a manos de Al Hilal, mientras que en el Mundial de Clubes sucumbió ante Al Ahly. En tanto, en la Liga Profesional Saudí, marcha en el quinto lugar, fuera de puestos de clasificación a la próxima Champions Asiática.

¿Marcelo Gallardo se puede ir de Al Ittihad?

Una actuación de estas características podría derivar en una decisión radical de parte de la dirigencia de Al Ittihad. Gallardo no le encuentra la vuelta a su equipo, además de sufrir por las constantes lesiones.

Fuentes cercanas al ‘Muñeco’ le comentaron a BOLAVIP hace algunas semanas que su intención es quedarse en Al Ittihad a cumplir su contrato. Sin embargo, si los dirigentes prescinden de él, no habrá nada que pueda torcer la historia.

Un detalle no menor sobre la situación del club de Yeda: Al Ittihad está a punto de desarrollar una Asamblea General en donde se elegirá a un nuevo presidente. Loay Nazer, quien fue mandatario del club hace algunos años, es el favorito para tomar el mando. Es probable que busque una solución a esta difícil temporada del club de la mano del técnico argentino.