A 6 meses del Mundial, Inter Miami quiere a una figura de la Selección Argentina para que sea el nuevo socio de Lionel Messi y De Paul

El Inter Miami no baja el pie del acelerador. Aún con resaca tras haber levantado la MLS Cup, Las Garzas ya planifican la defensa del título y su participación en la Concachampions con una ambición renovada. Y en ese horizonte de estrellas, un viejo conocido de la Selección Argentina comenzó a sonar con fuerza para sumarse a la legión albiceleste comandada por Lionel Messi y Rodrigo De Paul: Giovani Lo Celso.

La información, que comenzó a circular en medios españoles como El Correo de Andalucía y fue ratificada por el periodista Gastón Edul, indica que el interés en Fort Lauderdale es concreto. “Inter Miami quiere a Gio Lo Celso y está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal. Todavía no avanzó nada ni tampoco llegó la oferta a Real Betis“, aseguró el periodista argentino.

La necesidad de Lo Celso por sumar minutos

Pese a que las negociaciones están frías, lo cierto es que rápidamente podrían encontrar vía libre para avanzar debido a la difícil situación que atraviesa Lo Celso en Betis. A sus 29 años, tras un gran 2024, su 2025 estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones musculares que le quitaron continuidad bajo el mando de Manuel Pellegrini. De hecho, apenas sumó 83 minutos en los últimos cuatro encuentros, lo cual podría facilitar su salida.

Lo Celso podría dejar Betis e Inter Miami sueña con sumarlo para 2026 (Getty Images).

Además, ante la necesidad del club andaluz de liberar masa salarial para ir en busca de un delantero, la venta del rosarino aparece como una solución financiera viable. En ese sentido, se estima que el Betis estaría dispuesto a sentarse a negociar por una cifra cercana a los 5 millones de euros, y la puerta para la salida de Gio parece estar entreabierta. “Para que llegue alguien tiene que salir otro“, expresó Pellegrini sobre el mercado de pases del club español.

El factor Mundial 2026

Para Lo Celso, la opción de mudarse a Estados Unidos tiene un atractivo doble. Por un lado, volvería a compartir el día a día con Messi y De Paul, pero lo más importante es que recuperaría el rodaje competitivo necesario para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Inter Miami se presentaría como una opción que le garantizaría la titularidad. Esto se debe a que en el club lo piensan como el reemplazante ideal de Tadeo Allende, quien debe volver al Celta de Vigo tras su préstamo, y se sumaría a un plantel que no para de reforzarse: ya cerraron a Sergio Reguilón, lateral izquierdo surgido de Real Madrid, y tienen casi abrochado al arquero canadiense Dayne St. Clair, uno de los más destacados en el fútbol norteamericano.

