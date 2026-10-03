Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta vs. Andorra, Liga de Naciones
Malta vs. Andorra, Liga de Naciones

Malta llega como favorito para este domingo 4 de octubre, pero Andorra ya le dio pelea hace apenas unos días y buscará revancha inmediata.

Es la tercera fecha de la Liga de Naciones y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla de su grupo. El antecedente reciente entre ambos le agrega un condimento extra al cruce.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta viene de empatar 1-1 de local ante Gibraltar, un resultado que le cortó el envión después de haber arrancado con un triunfo. Con 4 puntos en dos presentaciones, el equipo quiere consolidarse en la parte alta de su grupo y evitar sobresaltos ante un rival que ya conoce de memoria.

Andorra, en cambio, todavía no logró ganar en este arranque de Liga de Naciones. Empató sin goles como visitante ante Gibraltar y antes había caído con Malta, por lo que llega con apenas un punto y la necesidad de reaccionar antes de que la distancia en la tabla se agrande.

El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos es claramente favorable a Malta, que ganó 3 de los 7 enfrentamientos y nunca perdió ante Andorra, que no pudo quedarse con ninguno de esos duelos. Hubo 4 empates en el medio, pero en los números generales Malta también se impone en goles, con 8 convertidos contra 4 recibidos.

El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones: Andorra 1-2 Malta, el 24 de septiembre pasado, apenas unos días antes de este nuevo cruce.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Andorra vs. Malta1-2UEFA Nations League
19/11/2024Malta vs. Andorra0-0UEFA Nations League
10/09/2024Andorra vs. Malta0-1UEFA Nations League
14/11/2020Malta vs. Andorra3-1UEFA Nations League
10/10/2020Andorra vs. Malta0-0UEFA Nations League
26/03/2002Malta vs. Andorra1-1Friendlies
07/02/2000Malta vs. Andorra1-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Malta suma 4 puntos en el torneo.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones