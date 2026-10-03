Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta llega como favorito para este domingo 4 de octubre, pero Andorra ya le dio pelea hace apenas unos días y buscará revancha inmediata.

Es la tercera fecha de la Liga de Naciones y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla de su grupo. El antecedente reciente entre ambos le agrega un condimento extra al cruce.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta viene de empatar 1-1 de local ante Gibraltar, un resultado que le cortó el envión después de haber arrancado con un triunfo. Con 4 puntos en dos presentaciones, el equipo quiere consolidarse en la parte alta de su grupo y evitar sobresaltos ante un rival que ya conoce de memoria.

Andorra, en cambio, todavía no logró ganar en este arranque de Liga de Naciones. Empató sin goles como visitante ante Gibraltar y antes había caído con Malta, por lo que llega con apenas un punto y la necesidad de reaccionar antes de que la distancia en la tabla se agrande.

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El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos es claramente favorable a Malta, que ganó 3 de los 7 enfrentamientos y nunca perdió ante Andorra, que no pudo quedarse con ninguno de esos duelos. Hubo 4 empates en el medio, pero en los números generales Malta también se impone en goles, con 8 convertidos contra 4 recibidos.

El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones: Andorra 1-2 Malta, el 24 de septiembre pasado, apenas unos días antes de este nuevo cruce.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Andorra vs. Malta 1-2 UEFA Nations League 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Malta suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Andorra suma 1 punto en el torneo.