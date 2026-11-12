Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Turquía y Bélgica para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones
Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Turquía viene de caer 1-3 ante Italia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bélgica viene de caer 1-4 ante Francia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Turquía y Bélgica

Turquía (4-4-2): Ugurcan Cakir, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmali, Arda Guler, Oguz Aydin, Hakan Calhanoglu, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz, Enes Unal.

+ Seguinos en

Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

La previa de Turquía y Bélgica: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 10 cruces — Turquía ganó 3, Bélgica ganó 4 y empataron 3
  • Último antecedente: 02/10/2026: Bélgica 3-0 Turquía
  • Próximo partido de Turquía: vs. Francia, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Bélgica: vs. Italia, domingo 15 de noviembre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones