Copa Africana de Naciones

Argelia, rival de Argentina en el Mundial, debutó en la Copa Africana con goleada y Zinedine Zidane en la tribuna

Con una actuación estelar de Riyad Mahrez, ex jugador del Manchester City de Guardiola, el seleccionado argelino tuvo un estreno con autoridad en el certamen continental.

Por Juan Ignacio Portiglia

Gran estreno para el seleccionado argelino en la Copa Africana de Naciones.
© AFP via Getty ImagesGran estreno para el seleccionado argelino en la Copa Africana de Naciones.

La Selección de Argelia que será rival de Argentina en el Mundial de 2026 tuvo este miércoles un estreno con gran autoridad en la Copa Africana de Naciones, imponiéndose por 3-0 a Sudán por la primera fecha del Grupo E que también integran Burkina Faso y Guinea Ecuatorial.

Riyad Mahrez, un futbolista por demás conocido en los grandes escenarios por su exitoso paso por el Manchester City de Guardiola, se destacó con un doblete para el seleccionado argelino. Abrió el marcador a los dos minutos del encuentro marcó el segundo a los 16 del complemento.

Argelia también sacó provechó de la temprana expulsión que sufrió el seleccionado sudanés, porque Salah Adel vio a los 38 minutos su segunda tarjeta amarilla por una dura infracción y debió retirarse camino de los vestuarios.

El encargado de poner cifras definitivas al encuentro cuando se llevaban disputados 40 minutos del segundo tiempo fue Ibrahim Maza, compañero de Claudio Echeverri, Exequiel Palacios y Equi Fernández en Bayer Leverkusen.

La victoria confirmó el buen presente de Argelia pese a su eliminación por penales ante Emiratos Árabes en la Copa Árabe de la FIFA que fue antesala de la Copa Africana. De los últimos diez partidos, fueron siete victorias y tres empates para los futuros rivales de Argentina.

Zinedine Zidane presente en el estadio

La goleada de la Selección de Argelia se dio ante la atenta mirada de Zinedine Zidane en el Estadio Moulay El Hassan de Marruecos, para acompañar a su hijo Luca haciendo su estreno en el arco. Cabe recordar que Zizou también tuvo la oportunidad de representar al seleccionado argelino por su ascendencia, pero terminó inclinándose por la Selección de Francia, su país de nacimiento, con la que fue campeón mundial en 1998.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

