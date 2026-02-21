Cristiano Ronaldo marcó un doblete y le sacó más ventaja a Messi en la lucha por los 1.000 goles

El paso del tiempo pareciera no afectarle, sino todo lo contrario. Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en la goleada de Al Nassr sobre Al Hazem por una nueva jornada de la Saudi Pro League. Ya de regreso a la competición luego de su huelga en la que se negó a jugar, el astro portugués demostró que está más vigente que nunca y se alejó de Lionel Messi camino a los 1.000 goles.

El delantero de 41 años replicó la fórmula para marcar ambas anotaciones y demostrar su amplio repertorio de cara al arco rival. Los dos tantos fueron de zurda y dentro del área. En el primero solo necesitó dos toques para enviar la pelota al fondo de la red y en el segundo hasta se dio el lujo de tirar una pared con un compañero y luego definir de primera con la pierna ‘inhábil’.

Lo cierto es que Ronaldo continua anotando goles y está cada vez más cerca de los 1.000, además de sacarle diferencia a Messi. Dicha marca nunca fue alcanzada por un futbolista en toda la historia y ambos ídolos están próximos a conseguirla, siempre y cuando se mantengan en este nivel durante un lapso de tiempo más. Por eso, para conseguirlo, vamos a repasar cuánto le falta a cada uno de ellos…

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 964 goles convertidos y está a solamente 36 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 896 goles y se encuentra a 68 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 104 conversiones.