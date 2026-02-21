Marcos Rojo necesitó tres palabras para confesar qué sintió en su vuelta a La Bombonera

En la noche del viernes donde Boca igualó 0-0 ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, se dio un acontecimiento especial. Además de los silbidos a los futbolistas, fue el regreso de Marcos Rojo a La Bombonera por primera vez como contrincante. En ese sentido, se encargó de revelar públicamente cuál fue la sensación que vivió al volver al campo de juego de Brandsen 805.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, el zaguero central ya había pisado el césped del Alberto J. Armando, pero en esa oportunidad no sumó minutos de juego. Esta vez fue titular, pero debió ser reemplazado durante el entretiempo ya que sufrió una cuestión física que le impidió salir en el complemento. Sin embargo, esos 45 minutos le alcanzaron para recordar viejos tiempos…

Lo cierto es que, a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Marcos se sinceró. “Fue lindo volver“, escribió Rojo en la historia que publicó en su principal red social. La imagen es evidente, él en pleno partido entre Boca y Racing dando una indicación a sus compañeros. Además, por si quedaba alguna duda, agregó la ubicación que data: “La Bombonera, Buenos Aires, Argentina”.

La historia que posteó Marcos Rojo en Instagram.

El oriundo de La Plata se fue de Boca pasado mitad de año de 2025 y sorprendió a todos cuando fue presentado como refuerzo de Racing. Lo curioso es que arribó a la Academia con un contrato por productividad debido a sus constantes lesiones que lo marginan de las canchas. Además, el vínculo se firmó por una temporada, lo que indica que el 30 de junio quedará como agente libre.

Durante sus primeros meses en el conjunto de Avellaneda, Marquitos jugó realmente poco y prácticamente no tuvo rodaje en ninguna de las competiciones. En este 2026 la ecuación cambió por completo y, bajo la indisimulable confianza plena que le tiene Gustavo Costas, el defensor de 35 años se ganó la titularidad indiscutida en la zaga central. Pero esta nueva lesión podría traer problemas.

Publicidad

Publicidad

Marcos Rojo, defensor de Racing ante Boca. (Getty Images)

ver también Boca hizo oficial la llegada de Adam Bareiro como refuerzo: “Bienvenido al Único Grande”

Cabe recordar que Marcos llegó a Boca a principios de 2021 en condición de libre y tras su último paso en Manchester United. Durante su estadía de 4 años y medio, Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales entre los que convirtió 9 goles. Además, conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de La Liga 2022, LPF 2022 y Supercopa Argentina 2022.

DATOS CLAVE

Marcos Rojo rompió el silencio tras su regreso a La Bombonera por el duelo entre Boca y Racing en el Torneo Apertura.

rompió el silencio tras su regreso a por el duelo entre y en el Torneo Apertura. En su cuenta personal de Instagram posteó una historia durante el partido y escribió: “ Fue lindo volver “.

“. El defensor de 35 años tiene contrato vigente hasta el 30 de junio con la Academia.

Publicidad