Rivaldo ha dejado su huella en el mundo futbolístico, donde no solo logró ganar la Copa del Mundo en 2002 con la Selección de Brasil en el primer certamen que tuvo a dos anfitriones: Corea del Sur y Japón. El zurdo que pasó por FC Barcelona y AC Milán conquistó la UEFA Champions League, como así también la Supercopa de Europa, entre otros títulos.

A lo largo de toda su carrera, la cual culminó en agosto de 2015 con la camiseta de Mogi Mirim Esporte Clube, compartió el campo de juego con una infinita cantidad de futbolistas. Y en mayo de 2019 se animó a dar su veredicto con respecto al mejor jugador de todos los tiempos: Lionel Messi.

“No creo que el Barcelona vaya a tener jamás en su historia un futbolista como Messi. Es único y el mejor jugador del mundo”, aseguró en una rueda de prensa posterior a lo que fue el 3-0 de los españoles sobre Liverpool en el primer partido correspondiente a las semifinales del máximo certamen europeo a nivel clubes.

En aquella ocasión, además de rendirse a los pies del rosarino, Rivaldo se animó a anticipar lo que ocurriría a fin de año: “Sinceramente, no veo esta temporada a nadie capaz de hacerle sombra para ganar los premios individuales a mejor jugador del planeta. ¡Y eso que estamos sólo en mayo! Pero lo va a ganar todo… todo: Balón de Oro, FIFA World Player…”, sostuvo. Y justamente, la Pulga se quedó con la Bota de Oro, el premio The Best, Trofeo Pichichi y también con el Balón de Oro.

Rivaldo eligió a Messi como el mejor jugador del mundo. (IMAGO)

Rivaldo, siempre rendido ante los pies de Messi

Las declaraciones que hizo Rivaldo en 2019 no fueron las únicas en las que demostró devoción por Lionel Messi. También ocurrió antes de que conquistara el Mundial de Qatar, donde mostró algo de dolor porque el fútbol le dio una alegría en el ocaso de la carrera del rosarino.

Finalizada la goleada de la Selección Argentina sobre Croacia, donde hubo una actuación estelar del 10, el brasileño tomó su teléfono y compartió una imagen de Messi con el puño en alto, y describió que alentaría por él y sus compañeros: “Mereciste ser Campeón del Mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo. Te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre jugaste. Me quito el sombrero ante ti, que Dios te bendiga”, expresó. Una vez más, Rivaldo anticipó lo que ocurriría con la Pulga.