Jugó 17 partidos con Messi en Barcelona, su último partido fue en 2023 y necesita un milagro para volver al fútbol: “Lucho contra la biología”

Dentro del ambiente futbolístico hay muchísimas historias de superación, pero también de demasiado dolor. A pesar de que lo tuvo todo, donde compartió el plantel de Barcelona con Lionel Messi y logró tres títulos, su vida cambió por completo el día que se lesionó.

A los 31 años, Gerard Deulofeu se encuentra en Udinese, donde no puede jugar por una lesión que sufrió en la rodilla: su última actuación fue el 22 de enero de 2022 frente a Sampdoria, día en el que padeció la gravísima complicación física que derivó en una extrañísima infección.

Durante aquella jornada, al oriundo de Riudarenas se le infectó un cartílago tras padecer una rotura de ligamento cruzado. De hecho, en diálogo con Flashscore define a este escenario como “algo más cercano a una incapacidad permanente, a tener una prótesis en la rodilla”.

Lo tuvo todo, pero una fortuita situación le cambió la vida por completo. En la actualidad, mientras realiza recuperaciones poco convencionales, el atacante describe los desafíos físicos y psicológicos le tocó atravesar durante todo este lapso: “No puedo contar la de veces que he pensado en dejarlo… pero esta experiencia me ha hecho de piedra”. Además, agregó que está luchando tanto “contra la biología” como contra su mente: “No poder dar un paso porque chocan hueso contra hueso es mucho más grave”, señaló.

Gerard Deulofeu junto a Messi en Barcelona. (Getty Images)

La lesión no solo le presentó el gran desafío de recomponer su rodilla, sino que también intenta conseguir una motivación ante la incertidumbre que hay de cara al futuro. “Mis hijos han nacido sabiendo que yo soy jugador y ahora que son un poquito más grandes me piden que vuelva, y eso me rompe el corazón”, marcó.

Para la buena fortuna del español de 31 años, la lesión va quedando atrás: “Ya hay curación en la zona del cartílago. Ahora hay que limpiar la zona y hacer más músculo para poder sentirme mejor y poder entrenar mañana y tarde”, detalló. Si bien sostiene que la evolución resulta lenta, revela: “Antes me ejercitaba un día y tenía que parar dos. Ahora, la rodilla está reaccionando bien”. De todas maneras, no quiere establecer plazos para su vuelta a las canchas, donde reconoce que “aún lo veo un poco lejano, pero es un buen indicador”.

La postura de Udinese ante la lesión de Gerard Deulofeu

Gökhan Inler, jefe del área técnica de Udinese, fue consultado por la situación que atraviesa Gerard Deulofeu tras su durísima lesión, y a través de una entrevista con AS, dejó en claro que “Nunca lo abandonamos, sigue con nosotros. Entrena. Está con nosotros todos los días, le damos energía para que pase el ‘milagro’ porque lucha a diario”.

Por otra parte, el ex futbolista también revela cómo es la rutina para trabajar con el atacante: “Nos reunimos casi todas las mañanas en el gimnasio y hablamos mucho. No se ha ido de Udinese. Queremos ayudarlo, y si volviera, sería un récord de tiempo de recuperación de una lesión para un jugador; ya han pasado más de dos años”.

