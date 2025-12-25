La sanción extra a la que se expone Cuti Romero en la Premier League tras su expulsión ante Liverpool

Cristian Romero se expone en la Premier League a una sanción mayor a la que supone su expulsión en el duelo del último sábado ante Liverpool, en que Tottenham cayó por 2-1 jugando como local y quedó hundido en la decimocuarta posición.

Esto está relacionado con la reacción del capitán de los Spurs y hombre clave de la defensa de la Selección Argentina tras ver esa tarjeta roja cuando se disputaba el tercer minuto de adición y sus gestos vehementes de desaprobación hacia el árbitro John Brooks, quien previamente, en la primera mitad, ya había expulsado a Xabi Simons.

Sucede que este miércoles, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) elevó una acusación formal a Cuti Romero por conducta agresiva, lo que podría hacer subir el tiempo de sanción que le hubiese supuesto la mera expulsión. Por el lado del argentino, tendrá tiempo de apelar esa sanción hasta el viernes 2 de enero.

“Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”, se expresó desde la FA en un comunicado que justifica la acusación al defensor argentino.

Brooks expulsó a Cuti Romero en Tottenham vs. Liverpool. (Getty).

Por lo pronto, la expulsión por doble tarjeta amarilla le impedirá a Romero ser parte del encuentro que tendrá al Tottenham visitando al Crystal Palace el próximo domingo 28 de diciembre, por la decimoctava fecha de la Premier League, y habrá que esperar para saber si se perderá más encuentros por la sanción extra que se le podría aplicar desde la FA.

Thomas Frank se expresó sobre la expulsión a Romero

El entrenador del Tottenham ya se había expresado en conferencia de prensa sobre la sanción a Cuti Romero, que aunque consideró pudo ser demasiado rigurosa también reconoció que podría haberse evitado.

“En cuanto a la segunda tarjeta amarilla, vi a dos chicos grandes compitiendo. Konaté golpeó con fuerza a Cuti. Fue una falta, no digo más. Su pie aterrizó en la cabeza de Cuti. No es una tarjeta amarilla, no digo eso. Cuti reaccionó. Creo que se pudo sacar, pero también creo que se pudo no sacar”, manifestó.

En síntesis

La FA acusó formalmente a Cristian Romero por conducta agresiva tras su expulsión.

acusó formalmente a por conducta agresiva tras su expulsión. El defensor argentino tiene tiempo hasta el viernes 2 de enero para apelar la sanción.

para apelar la sanción. Romero se perderá el partido contra Crystal Palace programado para el 28 de diciembre.

