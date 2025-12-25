Un delantero que está jugando la Copa Africana de Naciones hizo que Barcelona empiece a olvidarse de Julián Álvarez

La obsesión de Barcelona por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, podría haber comenzado a mermar gracias a un delantero que actualmente se encuentra disputando en Marruecos la Copa Africana de Naciones para la Selección de Camerún, que será una de las grandes ausentes en el Mundial de 2026.

El futbolista apuntado por la dirección directiva culé es Etta Eyong, quien ya había estado también en el radar del equipo Colchonero y que según avanzó este jueves el periodista Fabrizio Romano desde su cuenta de X tiene también pretendientes en la Premier League.

Atacante del Levante, club al que llegó procedente del Villarreal, acumula seis goles y tres asistencias en la temporada europea, además de haber marcado el primer gol del seleccionado camerunés en la Copa Africana, para el triunfo 1-0 ante Gabón.

La opción de Eyong es la alternativa económica en la búsqueda de un reemplazante para Robert Lewandowski, quien no continuaría otra temporada en el club, ya que se estima que el fichaje de Julián Álvarez podría costarle a Barcelona cerca de 100 millones de euros, mientras que el camerunés tiene una cotización de 20 millones según la última actualización de Transfermarkt.

Etta Eyong le dio a Camerún la primera victoria en la CAN 2025. (Getty).

Claro que por otro lado, una avanzada del equipo culé por el delantero de 22 años no sería impedimento para ir también en busca del argentino, ya que en el primero de los casos podría tratarse más de una apuesta futura y en el del campeón del mundo en Qatar de una inversión que exigirá resultados inmediatos.

Publicidad

Publicidad

¿Está Barcelona en condiciones de fichar a Julián Álvarez?

ver también En Barcelona confirman que pueden fichar a Julián Álvarez: “Hemos hecho los deberes”

Aunque durante las últimas temporadas a Barcelona no le ha sido fácil mantenerse dentro de las normas del Fair Play financiero, Enric Masip, miembro de su comisión directiva, aseguró recientemente que las condiciones están dadas para el club en el caso de querer avanzar por el fichaje de Julián Álvarez, algo que de todos modos no se prevé hasta el mercado de pases de final de temporada.

“El presidente (Joan Laporta) ya dijo que el Barça siempre debe estar en disposición de poder fichar a quien considere para poder reforzar la plantilla. Después de los deberes que hemos hecho en el plano económico y sobre todo con el equilibrio salarial que hay en la plantilla, entre jóvenes y veteranos, el Barça podría afrontar esa situación. No tengo dudas que sería así. A ciencia cierta lo sabremos a medida que vaya avanzando, pero eso quiere decir que hay una salud económica, institucional, deportiva, muy importante”, manifestó.

En síntesis

Barcelona estima que el pase de Julián Álvarez costaría cerca de 100 millones de euros.

Etta Eyong, del Levante, es la alternativa cotizada en 20 millones por Transfermarkt.

Enric Masip afirmó que el club posee la solvencia económica para concretar el fichaje.