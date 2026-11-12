Materazzi y la desafortunada comparación entre el cabezazo de Zidane y la muerte de Jesús de Miguel

El ex marcador central italiano quedó marcado a fuego por su participación en la final del Mundial 2006 con un tanto y un cabezazo recibido por parte del astro francés.

El pasado 3 de noviembre, el mundo del fútbol sufrió una pérdida inconmensurable: con apenas 31 años, Jesús de Miguel perdió la vida luego de recibir un duro golpe en el pecho cuando representaba a Tenerife ante Andorra. El atacante corría por una pelota, cuando Jesús Owono -arquero de Andorra- chocó con él. Sin lugar a dudas fue una fatalidad que todavía duele.

En esta oportunidad, quien se refirió al tema fue el siempre polémico Marco Materazzi, ex marcador central italiano de recordado paso por Inter y por la Selección de Italia, con la que ganó el Mundial 2006. En aquella memorable final ante Francia, el defensor no solamente marcó el empate 1 a 1, sino que también fue víctima de un cabezazo de Zinedine Zidane, quien se fue expulsado en lo que fue su último partido como futbolista profesional.

Aquel 9 de julio, en Berlín, se vieron las caras Francia e Italia por la gran final del Mundial. Zidane marcó el 1 a 0 de penal, pero pocos minutos más tarde lo igualó Materazzi de cabeza. Antes del cierre del encuentro, el astro francés se peleó con el marcador central -que presuntamente insultó a su familia con un comentario racista- y la respuesta de Zinedine fue darle un cabezazo en el pecho. Horacio Elizondo lo echó. Luego de eso, Italia se impuso por penales y ganó su cuarto Mundial.

Materazzi y una comparación poco feliz

En diálogo con La Gazetta dello Sport, Marco Materazzi afirmó: “La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese arquero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta. ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?“.

Por otro lado, recordó el reencuentro con el francés en una hotel de Milán: “Lo afronté y le di la mano. Me dijo: ‘No te preocupes, son cosas del pasado‘”, aunque luego agregó que Zidane lo negó: “Dijo que me había confundido con un aficionado. Es una pena. Hubo una oportunidad para hacer las paces, pero luego se echó atrás en todo”.

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Buffon consuela a Zidane tras el cabezazo a Materazzi. (Foto: Imago).

Si bien Materazzi siempre fue un personaje polémico, la realidad es que nada que ver tuvo la acción de Zidane -con un cabezazo a corta distancia- con la jugada entre Owono y de Miguel que terminó con el fallecimiento del atacante español de Tenerife.

DATOS CLAVE

Jesús de Miguel falleció el 3 de noviembre tras chocar con el arquero Jesús Owono .

falleció el tras chocar con el arquero . Marco Materazzi comparó la muerte de Jesús de Miguel con el cabezazo de Zinedine Zidane .

comparó la muerte de con el cabezazo de . Zinedine Zidane negó haberse reconciliado con Marco Materazzi tras la final del Mundial 2006.