Por medio de sus redes sociales y páginas web, el Tenerife ha confirmado el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel a sus 30 años. Conmoción total en España tras horas más que tensas alrededor de la salud del futbolista del equipo canario. Empiezan a llegar las primeras muestras de cariño a la familia del jugador.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, comunicado del Tenerife después de los hechos ocurridos ayer en el estadio del equipo canario.

Todo se dio en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra. Un balón en largo para Jesús de Miguel buscaba la victoria para los locales (2-2). El portero de los andorranos, Jesús Owono, salió a interceptar el balón cerca de la mitad de la cancha y terminó impactando con su rodilla en el pecho del futbolista. Las imágenes de compañeros y rivales de Jesús de Miguel pidiendo asistencia médica recorrieron el mundo en medio de minutos que se hicieron eternos alrededor del atacante de 30 años.

Tras haber tenido que ser atendido en las cercanías del estadio por más de 20 minutos, se le diagnosticó una parada cardiorrespiratoria. Sería trasladado al hospital más cercano al estadio del Tenerife buscando una mejora en su parte médico. Minutos atrás su club confirmó el fallecimiento del jugador de 30 años. El encuentro se encontraba suspendido desde lo ocurrido ayer y veremos qué clase de medidas se toman por parte de tanto LaLiga como la Federación de cara a su posible reanudación en un futuro.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, más extractos del comunicado del Tenerife alrededor del fallecimiento de su futbolista.

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Se espera suspensión del Granada vs. Tenerife

El fútbol pasa a segundo plano en todos los sentidos. Más allá de las medidas oficiales que se tomen a lo largo de las próximas horas, todo hace indicar que el Granada vs. Tenerife de este sábado será movido de fecha. Todo ello en medio de lo que se espera que sea un fin de semana lleno de homenajes a la figura de Jesús de Miguel en los diferentes estadios del fútbol español.

Los clubes del campeonato nacional empiezan a enviar su sentido pésame a la familia de Tenerife. España no vivía una situación de estas características desde el fallecimiento de Antonio Puerta o Dani Jarque a inicios del siglo XXI y por una parada cardiorrespiratoria durante las primeras jornadas del campeonato. Luto en el fútbol español.

Datos claves

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El suceso ocurrió tras chocar con el arquero Jesús Owono ante el FC Andorra .

ante el . El partido de este sábado entre Granada y CD Tenerife apunta a ser aplazado.