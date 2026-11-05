Sin lugar a dudas, Marco Materazzi es uno de los defensores italianos más emblemáticos de las últimas décadas. Durante 10 años vistió la camiseta de Inter, club en el que obtuvo nada más y nada menos que 15 títulos -entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes 2010-, sino que además fue clave para la conquista de la Selección de Italia del Mundial 2006, con un gol en la final ante Francia.
A pesar de nunca haber jugado en Argentina, Marco Materazzi se hizo fanático de Boca y en diálogo con el streaming de Planeta Boca Juniors reveló qué lo llevó a tener este sentimiento por el Xeneize: “Me hice de Boca por mi hijo, por Maradona y por Daniel Osvaldo“.
En 2019, Marco Materazzi dijo presente en La Bombonera junto a su hijo -que por entonces tenía 18 años- para ver la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante River. El ex marcador central explicó el motivo de su presencia: “Cuando le pregunté qué quería de regalo por su cumpleaños de 18, no quiso ni un auto ni una fiesta porque solamente quería ir a La Bombonera”.
El pedido a Paredes
“Con Paredes hablamos siempre. Él es mi capitán. Lo estoy matando porque quiero la camiseta de Boca. Tengo que ir a La Bombonera otra vez”, afirmó el ex defensor central italiano que jugó en Inter entre 2001 y 2011. Además, fue consultado sobre qué puesto ocuparía Boca en la Serie A y dijo: “Para mí la Serie A no está muy bien como cuando jugábamos nosotros, pero puede aparecer entre los primeros cinco y, con La Bombonera, podría estar entre los tres primeros“.
Leandro Paredes. (Foto: Getty).
El tatuaje de Boca
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Materazzi lleva en la piel un escudo de Boca, el cual se tatuó cuando estuvo en Buenos Aires y así contó cómo se lo hizo y quién lo ayudó: “Cuando fuimos a Buenos Aires, le pedí a Dani Osvaldo que lleve un tatuador a nuestro hotel y lo hicimos“.
El tatuaje bostero de Materazzi.
DATOS CLAVE
- Marco Materazzi ganó 15 títulos durante diez años como futbolista del Inter.
- Marco Materazzi asistió a La Bombonera en 2019 con su hijo de 18 años.
- Marco Materazzi se tatuó el escudo de Boca Juniors mediante una gestión con Daniel Osvaldo.