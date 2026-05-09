Messi destacó una camiseta de Real Madrid como la mejor de su colección: “Tengo más de 100”

El capitán de la Selección Argentina e Inter Miami tiene una envidiable colección en su museo en Barcelona.

Para una amplia variedad de futbolistas contemporáneos, conseguir la camiseta de Lionel Messi vale como uno de los souvenirs más preciados de la carrera deportiva y por esa precisa razón genera especial curiosidad saber cuál es la más valiosa de las que recibió a cambio el astro argentino.

En entrevista con el periodista Joaquín Álvarez en Lo del Pollo, el capitán de la Selección Argentina e Inter Miami dijo que se quedó con las ganas de haber pedido varias, como a viejos compañeros de Barcelona, mencionando a Ronaldinho, Xavi y a Iniesta, o a su eterno rival deportivo Cristiano Ronaldo.

“Tengo una de Zidane que cambié en la época de Real Madrid. Yo no jugaba todavía, pero se la pedí y creo que me la dio. Si la tengo, puede ser esa la mejor camiseta. Pero ya te digo, me arrepiento de no haber guardado de muchos compañeros que he tenido y otros (jugadores) a los que me enfrenté”, manifestó La Pulga.

“Tengo más de 100”, confirmó Messi ante la consulta por la cantidad de camisetas que tiene en su museo en Barcelona, aunque dijo no creer llegar a las mil. En ese sentido, mencionó también como cuenta pendiente otros faltantes de grandes estrellas con las que coincidió en el inicio de su carrera, como Ronaldo, Roberto Carlos y Beckham.

😅💥 Esto de Messi va a molestar a más de un culé:



😲 Le preguntan por la mejor camiseta que cambió… ¡y se acuerda de una leyenda madridista! pic.twitter.com/1mzaUXYqni — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2026

Su rivalidad con Cristiano Ronaldo

Más allá de alguna sorpresa que podría haber reservada a futuro a nivel de clubes, el Mundial de 2026 aparece en el horizonte como la posibilidad de ver el último capítulo de la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se ha mantenido en vigencia durante dos décadas.

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Respecto de la misma, La Pulga expresó: “Fue algo del fútbol, normal por la época en la que jugábamos en Real Madrid y Barcelona, peleando títulos todo el tiempo. Siempre fue una competencia sana. Fuera de la cancha siempre nos llevamos bien. Con el tiempo nos fuimos cruzando menos, pero quedó como algo grande que la gente disfrutó”.

En ese sentido, también destacó: “Hoy también comparan a otros jugadores. La gente elige lo que le gusta y después en el camino se fueron consiguiendo tantas cosas importantes tanto de su lado como del mío que hizo esa competencia más grande todavía”.

Data clave

Lionel Messi reveló que posee más de 100 camisetas en su museo personal de Barcelona.

reveló que posee más de en su museo personal de Barcelona. La prenda de Zinedine Zidane es considerada por el astro argentino como su souvenir más valioso.

es considerada por el astro argentino como su souvenir más valioso. El capitán mencionó no tener camisetas de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Xavi ni Andrés Iniesta.