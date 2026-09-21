Mbappe reveló que Zidane lo llevó a Real Madrid a los 13 años: “Es como una película”

El delantero confesó un hecho desconocido del pasado con su nuevo entrenador de la Selección de Francia.

Kylian Mbappé es uno de los cracks de la actualidad y a la vez está entre los mejores franceses de toda la historia. Curiosamente, su mayor rival es Zinedine Zidane, que será su director técnico en la Selección de Francia durante los próximos años. En medio de ese contexto, reveló que fue él quien lo llevó a Real Madrid cuando tenía 13 años de edad.

No era conocido popularmente que el delantero de 27 años había sido acercado a Valdebebas en 2012. No solo esa información, sino que el dato más relevante es que fue una propuesta del actual entrenador del combinado galo, con la clara intención de que el conjunto merengue se quede con un joven Kiki, que ya prometía lo que hoy está demostrando.

Zinedine Zidane en la presentación de Kylian Mbappé en Real Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con AS, reveló todos los detalles. “Sí, hace años. Es el primero que me ha recogido para llevarme al Real Madrid, a la ciudad deportiva“, confesó Mbappé sobre el hecho que intentó Zidane hace tiempo. No conforme con esa declaración, aportó un pormenor más y soltó: “Yo tenía 13 o 14 años, hace un montón“.

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y lo mezcló con la actualidad. “Y ahora es mi seleccionador. Es como una película, pero es top, es real“, sentenció Kylian en referencia a Zinedine y su nuevo rol. Inmediatamente después, también agregó: “Estamos en un nuevo proceso en Francia, tenemos dos años para preparar la Eurocopa y estamos en eso ahora“.

Zinedine Zidane, nuevo entrenador de la Selección de Francia. (Getty Images)

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En ese sentido, hizo hincapié en los nuevos desafíos. “Es una nueva etapa con un nuevo entrenador. Viene la Nations League, cuatros partidos que a ver cómo se pasan y va a ser nuevo para todo el mundo porque hemos tenido todos únicamente a Deschamps. Va a ser un cambio para nosotros, pero yo pienso que todo va a salir muy bien“, aseguró el crack galo.

Por último, habló del Balón de Oro y su posición como máximo candidato. “Creo que ya he dicho todo sobre el tema. Yo estoy tranquilo con eso“, sostuvo en primera instancia. Sin embargo, le quitó responsabilidad a lo mediático y fue en ese preciso momento cuando deslizó: “He hecho todo lo que podía y pienso que lo ha hecho bien. Y ahora a esperar“.

Kylian Mbappé, en la Selección de Francia. (Getty Images)