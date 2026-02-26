Es tendencia:
AMISTOSO INTERNACIONAL

Messi se recuperó de la lesión y volvió al gol con Inter Miami a un mes de la Finalissima

El argentino ingresó ante Independiente del Valle y gritó un nuevo tanto para los de Javier Mascherano.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, capitán de Inter Miami.
© GettyLionel Messi, capitán de Inter Miami.

A pocos días del inicio de la MLS, Inter Miami afrontó este jueves su último partido amistoso. En Puerto Rico, los dirigidos por Javier Mascherano chocaron ante Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Las Garzas contaron con el regreso de Lionel Messi.

Es que el astro argentino había sufrido una lesión muscular en el amistoso ante Barcelona de Guayaquil. Así, la Pulga logró recuperarse e ingresó este jueves para el segundo tiempo. Incluso, marcó el 2-1 definitivo con un remate desde los 12 pasos.

A los 25 minutos de la segunda mitad, Messi se hizo cargo de la ejecución, el arquero voló para un palo y el rosarino la clavó contra el ángulo contrario para devolverle la ventaja al combinado estadounidense.

De esta manera, el capitán de la Selección Argentina entrega buenas sensaciones de cara a la Finalissima, que se disputará dentro de un mes ante España en el Estadio Lusail, mismo escenario donde los de Lionel Scaloni conquistaron el Mundial 2022.

Cuándo es el debut de Inter Miami en la MLS

El conjunto de la Florida comenzará la defensa del título este domingo 1 de marzo como visitante en el clásico ante Orlando City. El duelo se disputará desde las 21, hora argentina.

Datos clave

  • Lionel Messi anotó un gol de penal en el amistoso ante Independiente del Valle.
  • El partido se disputó este jueves en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Puerto Rico.
  • Inter Miami debutará en la MLS contra Orlando City el domingo 1 de marzo.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

