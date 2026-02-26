Messi se recuperó de la lesión y volvió al gol con Inter Miami a un mes de la Finalissima

A pocos días del inicio de la MLS, Inter Miami afrontó este jueves su último partido amistoso. En Puerto Rico, los dirigidos por Javier Mascherano chocaron ante Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Las Garzas contaron con el regreso de Lionel Messi.

Es que el astro argentino había sufrido una lesión muscular en el amistoso ante Barcelona de Guayaquil. Así, la Pulga logró recuperarse e ingresó este jueves para el segundo tiempo. Incluso, marcó el 2-1 definitivo con un remate desde los 12 pasos.

A los 25 minutos de la segunda mitad, Messi se hizo cargo de la ejecución, el arquero voló para un palo y el rosarino la clavó contra el ángulo contrario para devolverle la ventaja al combinado estadounidense.

Tweet placeholder

De esta manera, el capitán de la Selección Argentina entrega buenas sensaciones de cara a la Finalissima, que se disputará dentro de un mes ante España en el Estadio Lusail, mismo escenario donde los de Lionel Scaloni conquistaron el Mundial 2022.

Cuándo es el debut de Inter Miami en la MLS

El conjunto de la Florida comenzará la defensa del título este domingo 1 de marzo como visitante en el clásico ante Orlando City. El duelo se disputará desde las 21, hora argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

Datos clave