Pau Cubarsí apenas tenía ocho años la última vez que Barcelona conquistó la Champions League, en la temporada 2014/2015 con Lionel Messi como gran figura. Tres años más tarde llegó a La Masía y aunque se forjó como defensor creció admirando la fantasía del argentino.

Sus primeros entrenamientos con el primer equipo y su posterior debut en Primera División sucedieron con La Pulga ya fuera del equipo. Su evolución fue tan rápida que con tan solo 19 años está consolidado en la alineación ideal de Hansi Flick y se ganó también un lugar en la Selección de España que conduce Luis de la Fuente.

Con toda una carrera por delante, ya cinco títulos en su palmarés y varios objetivos por cumplir, Cubarsí reconoció en El Test de Mundo Deportivo que su sueño actual está vinculado tanto al astro argentino como al seleccionado español: “Jugar La Finalissima contra Messi”, respondió ante la consulta.

Con 19 años, Cubarsí acumula más de 100 partidos y 4 títulos con Barcelona.

También nombró a La Pulga al ser consultado sobre la personalidad con la que le gustaría hacerse una foto, oportunidad que no le faltará si finalmente forma parte de la nómina de Luis de la Fuente para el duelo ante Argentina programado para el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, en Qatar.

Los números de Cubarsí en Barcelona

Pese a tener solo 19 años, Pau Cubarsí ya acumula 113 partidos en Primera División con Barcelona y contabiliza un total de 8.841 minutos en cancha que son prueba de su consolidación absoluta en el primer equipo. Marcó dos goles, entregó cinco asistencias y fue campeón de Liga, Copa del Rey y en dos ocasiones de la Supercopa de España.

