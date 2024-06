Marcelo Bielsa no cuenta con Suárez para el duelo amistoso ante México. Llevó un total de 16 futbolistas, todos comprometidos para la Copa América.

Por qué no juega Luis Suárez con la selección de Uruguay en el amistoso ante México

Luis Suárez no forma parte de la selección de Uruguay en el amistoso internacional de este miércoles 5 de junio ante México en Denver, Estados Unidos. El ‘Pistolero’ no fue tenido en cuenta por Marcelo Bielsa y tampoco estaría en la Copa América 2024.

Si bien todavía no hay oficialización de que Suárez no formará parte de la convocatoria de la selección uruguaya para la Copa América, hubo un primer indicio con una lista publicada por la MLS. Todos los equipos del torneo estadounidense dieron a conocer sus convocados para las selecciones nacionales: Inter Miami no incluyó al delantero charrúa.

A su vez, Marcelo Bielsa ha convocado a otros delanteros para que se entrenen con la selección de Uruguay tanto en ese país como de cara a este amistoso ante México.

¿Por qué Luis Suárez no forma parte del amistoso ante México?

Marcelo Bielsa decidió convocar a sólo 16 futbolistas de Uruguay para este amistoso ante México. “Los jugadores que terminaron en Europa tienen diferentes realidades. Algunos hace tres semanas que no compiten y necesitan competir. Otros vienen de lesiones y de períodos de inactividad, y todo eso yo trato de compensarlo“, explicó en conferencia de prensa.

Marcelo Bielsa, junto a Luis Suárez (Getty Images).

Así, sólo utilizará a 16 jugadores para este amistoso ante México, mientras que otros convocados se quedaron en Uruguay para seguir entrenando en el Complejo Celeste. Se especula que estos futbolistas que jugarán ante el ‘Tricolor’ estarán en la Copa América.

Eso explica, en primera medida, la ausencia de Luis Suárez. A esto se le suma que ni siquiera fue llamado a entrenar en el Complejo Celeste, puesto que Marcelo Bielsa tiene en cuenta a otros centrodelanteros.

¿Por qué Luis Suárez no iría a la Copa América 2024?

Si bien Luis Suárez ha jugado bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa en la Selección Uruguaya (jugó 17 minutos en el triunfo ante Bolivia por Eliminatorias), lo cierto es que el ‘Loco’ no lo incluyó en la prelista de convocados para la Copa América 2024.

Bielsa tiene en cuenta a otros centrodelanteros. Darwin Núñez (Liverpool) sería el titular tanto en el amistoso ante México como en la Copa América. Por detrás, aparecen como opciones Luciano Rodríguez (nuevo jugador de Girona), Cristian ‘Kike’ Olivera (LAFC) y Miguel Merentiel (Boca).

La posible formación de Uruguay en el amistoso ante México

Marcelo Bielsa tiene pensado disponer de la siguiente alineación titular para el amistoso de Uruguay: Sergio Rochet, Naithan Nández, Josema Giménez, Mathías Olivera, Lucas Olaza; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maxi Araújo.