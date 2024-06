Marcelo Bielsa debe definir la lista de convocados de la selección de Uruguay para la Copa América 2024. En este sentido, hay algunas certezas que tienen que ver con dos de sus máximas figuras: Luis Suárez y Edinson Cavani no estarán en el torneo en los Estados Unidos por decisión del ‘Loco’.

Ambos futbolistas quedaron fuera de la consideración del técnico del seleccionado charrúa para la Copa América. Ante esto, por ejemplo, Cavani anunció su retiro de la ‘Celeste’ recientemente. Por su parte, Suárez ha mantenido el silencio.

El que no mantuvo el silencio fue un ex compañero de los dos delanteros. Se trata del ex Boca, Álvaro ‘Tata’ González, quien formó parte del plantel campeón de la Copa América 2011. En una entrevista con el programa De Fútbol se habla así (D Sports), que conduce el periodista Toti Pasman, habló sobre la decisión que tomó Bielsa con el ‘Pistolero’ y el ‘Matador’.

‘Tata’ González, sobre las ausencias de Cavani y Suárez en Uruguay

Para el ‘Tata’ González, campeón del Apertura y la Recopa Sudamericana 2008 con Boca, no hubo sorpresas por las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez para la Copa América. Era algo que ya se venía especulando en Uruguay, pero que se terminó por confirmar en las últimas horas.

“No me sorprendió la renuncia (de Cavani). Hace un tiempo que ya se viene hablando del tema de si Edi sí o Edi no, (Luis) Suárez sí o Suárez no. Se ha hablado mucho del tema, se ha visto a las claras que Cavani y Suárez no son prioridades para Bielsa“, explicó el mediocampista, que juega en La Luz de Uruguay.

“Si bien la ilusión mía y de muchos uruguayos era para poder volverlos a ver con la Selección en esta Copa América, también es una realidad que el técnico prefiere otros jugadores, quizá con juventud, con proyección“, opinó.

Edinson Cavani y Luis Suárez, afuera: ¿Quiénes serán los delanteros de Uruguay en la Copa América?

Cavani anunció su retiro de la Selección de Uruguay hace algunos días, lo que le puso punto final a su etapa de casi 15 años. “Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta“, dijo en una publicación en Instagram.

Por su parte, Luis Suárez todavía no se manifestó respecto a su ausencia para la Copa América. La MLS reveló los futbolistas que fueron llamados por sus selecciones e Inter Miami no mencionó a su goleador, lo que ya da un indicio de la decisión final de Marcelo Bielsa.

En la consideración del ‘Loco’ está, sin dudas, Darwin Núñez como centrodelantero titular. Por detrás, aparecen nombres como Luciano Rodríguez, quien dará el salto al Girona de España; Cristian ‘Kike’ Olivera, atacante de LAFC de la MLS; y Miguel Merentiel, de gran trabajo en Boca.