Surgió de Chelsea, se retiró a los 27 años por una grave enfermedad y confesó: “Solo me quedan unos días”

Dentro del mundo del fútbol, no todo es color de rosas y los protagonistas no son ajenos a los momentos delicados. Un claro ejemplo de ellos es Lamisha Musonda, que atraviesa un pésimo presente y está luchando por su vida. De forma totalmente inesperada, la noticia sacudió al ambiente deportivo cuando él mismo se encargó de hacerlo público a través de las redes sociales.

En las últimas horas, el nacido en Bélgica realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram, en la que reveló la híper complicada situación que está atravesando. Con varias imágenes pero con un texto afligido, el surgido de Chelsea confesó con lujo de detalles en la particular enfermedad que transita y contra la que está perdiendo la batalla, dando un pronóstico desalentador.

Lo cierto es que, de manera sorprendente, Lamisha subió una publicación a sus redes sociales. “Como me doy cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tenía mucha gente a mi lado y siempre apreciaré los recuerdos”, escribió el oriundo de Bruselas. Pocos segundos más tarde, también agregó: “La vida es dura pero la vista es genial”.

Lamisha Musondo, ex futbolista belga en su estadía en Chelsea.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex futbolista amplió su discurso al respecto. “La vida se trata de altibajos, y nadie puede realmente entender el dolor que soportas“, añadió al texto que él mismo redactó con el pésimo panorama por delante. “Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles para mí“, reveló en forma de su historia de vida reciente.

Aunque no contó cuál es la enfermedad que lo tiene en pésimo estado, sí aportó más detalles que encrudecen el relato. “Mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir“, sentenció sin tapujos. “Su ayuda y oraciones serían de gran ayuda durante este tiempo. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta mi último aliento“, fueron otras de las palabras de Lamisha.

Publicidad

Publicidad

ver también El Changuito Zeballos y el interés de un gigante de Brasil, a meses de quedar libre en Boca

El belga es hijo de Charly Musonda, ex Anderlecht y selección de Zambia, hermano de Charly Musonda Jr, ex Chelsea y Real Betis, y de Tika Musonda, actual ojeadora global de Liverpool. En una familia históricamente ligada al fútbol, Lamisha no pudo consolidarse como sus parientes y se vio obligado a retirarse como futbolista profesional en 2020 por la enfermedad.

En 2012 abandonó Anderlecht para convertirse en jugador de Chelsea junto a sus hermanos, pero su paso solamente se limitó a las divisiones inferiores y no tuvo experiencia con el primer equipo. Luego de su salida de los Blues, regresó a Bélgica para vestir la camiseta de KV Mechelen, donde apenas disputó 2 partidos oficiales. Finalmente tuvo dos estadías en el ascenso de España y terminó en RD del Congo.

DATOS CLAVE

Lamisha Musonda padece una grave enfermedad que lo obligó a retirarse del fútbol profesional en 2020, de forma anticipada.

padece una grave enfermedad que lo obligó a retirarse del fútbol profesional en 2020, de forma anticipada. En su cuenta personal de Instagram, el propio Musonda escribió: “ Mi situación es crítica, estoy luchando por sobrevivir “.

“. La frase que sorprendió al ambiente del fútbol fue: “Solo me quedan unos días“.

Publicidad