Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El Changuito Zeballos y el interés de un gigante de Brasil, a meses de quedar libre en Boca

El delantero de 23 años termina su contrato el 31 de diciembre y todavía no hubo negociaciones con el club para extenderlo.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors.
© GettyExequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors.

Después de un pésimo arranque, el final del 2025 de Exequiel Zeballos ilusionó a todos y se convirtió en la máxima figura del equipo. Por ese motivo, pensando en un 2026 ambicioso con la Copa Libertadores como principal objetivo, se pretende que sea una de las piezas claves de Boca. Sin embargo, su situación contractual es una verdadera incertidumbre y ahora recibió un importante interés.

En primer lugar, hay que aclarar que el Changuito termina su contrato el 31 de diciembre, por lo que solamente le queda poco menos de un año de vigencia. Un factor relevante a tener en cuenta es que su contexto cambió y, por su magnífico nivel en el último tiempo, es visto con buenos ojos por diferentes clubes que buscan quedarse con su talento, quizás hasta sin tener que pagar por él.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Santos llamó al entorno de Zeballos. Con el claro objetivo de analizar como posible refuerzo de cara al futuro, desde Brasil averiguaron su situación y sus pretensiones para tener un mayor conocimiento en el caso de querer avanzar formalmente por uno de los grandes talentos que todavía tiene en su poder el fútbol argentino.

Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors.

Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors.

Por el momento no se trata de ninguna oferta inminente o que se transforme en un interés concreto, sino que simplemente ocurrió un llamado típico como bien sucede de forma regular en el ambiente. Sin embargo, el oriundo de Santiago del Estero transita una situación contractual particular, que podría generar que se convierta en un hecho el arribo de un ofrecimiento a su círculo íntimo.

Un dato importante a tener en cuenta es que, a esta hora, Boca no avanzó en la renovación de Zeballos. A falta de 11 meses de que sea agente libre y a 5 de que pueda firmar un precontrato con otro club, no hay novedades sobre la cuestión. De todas maneras, se estima que suceda en el corto plazo ya que además se cuenta con una ventaja: hay buena relación con el Chango y su representante.

Publicidad
Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Horacio Pagani reveló que Grondona frustró que Passarella sea DT de Boca: “No quería a Bianchi en la Selección”

ver también

Horacio Pagani reveló que Grondona frustró que Passarella sea DT de Boca: “No quería a Bianchi en la Selección”

Vale destacar que el extremo de 23 años fue el mejor jugador del Xeneize en la recta final del 2025, donde se hilaron varias victorias consecutivas. De hecho, Zeballos acumuló 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos, siendo uno de ellos en el Superclásico ante River en La Bombonera. En los mata-mata no pudo pesar demasiado, aunque su rendimiento individual fue más que positivo.

DATOS CLAVE

  • Según pudo saber BOLAVIP, Santos se comunicó con el entorno de Exequiel Zeballos para conocer su situación y sus pretensiones.
  • El Changuito tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y luego de esa fecha se convierte en agente libre.
  • A falta de 11 meses aún no hubo reuniones para su renovación, pero se estima que suceda en el corto plazo.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó
Fútbol Internacional

Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó

La barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa
Fútbol Sudamericano

La barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa

Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Marino Hinestroza
Boca Juniors

Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Marino Hinestroza

En Italia confirman que Napoli le ofrece lugar a Thiago Almada
Fútbol europeo

En Italia confirman que Napoli le ofrece lugar a Thiago Almada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo