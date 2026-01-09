El Changuito Zeballos y el interés de un gigante de Brasil, a meses de quedar libre en Boca

Después de un pésimo arranque, el final del 2025 de Exequiel Zeballos ilusionó a todos y se convirtió en la máxima figura del equipo. Por ese motivo, pensando en un 2026 ambicioso con la Copa Libertadores como principal objetivo, se pretende que sea una de las piezas claves de Boca. Sin embargo, su situación contractual es una verdadera incertidumbre y ahora recibió un importante interés.

En primer lugar, hay que aclarar que el Changuito termina su contrato el 31 de diciembre, por lo que solamente le queda poco menos de un año de vigencia. Un factor relevante a tener en cuenta es que su contexto cambió y, por su magnífico nivel en el último tiempo, es visto con buenos ojos por diferentes clubes que buscan quedarse con su talento, quizás hasta sin tener que pagar por él.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Santos llamó al entorno de Zeballos. Con el claro objetivo de analizar como posible refuerzo de cara al futuro, desde Brasil averiguaron su situación y sus pretensiones para tener un mayor conocimiento en el caso de querer avanzar formalmente por uno de los grandes talentos que todavía tiene en su poder el fútbol argentino.

Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors.

Por el momento no se trata de ninguna oferta inminente o que se transforme en un interés concreto, sino que simplemente ocurrió un llamado típico como bien sucede de forma regular en el ambiente. Sin embargo, el oriundo de Santiago del Estero transita una situación contractual particular, que podría generar que se convierta en un hecho el arribo de un ofrecimiento a su círculo íntimo.

Un dato importante a tener en cuenta es que, a esta hora, Boca no avanzó en la renovación de Zeballos. A falta de 11 meses de que sea agente libre y a 5 de que pueda firmar un precontrato con otro club, no hay novedades sobre la cuestión. De todas maneras, se estima que suceda en el corto plazo ya que además se cuenta con una ventaja: hay buena relación con el Chango y su representante.

Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Vale destacar que el extremo de 23 años fue el mejor jugador del Xeneize en la recta final del 2025, donde se hilaron varias victorias consecutivas. De hecho, Zeballos acumuló 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos, siendo uno de ellos en el Superclásico ante River en La Bombonera. En los mata-mata no pudo pesar demasiado, aunque su rendimiento individual fue más que positivo.

DATOS CLAVE

Según pudo saber BOLAVIP, Santos se comunicó con el entorno de Exequiel Zeballos para conocer su situación y sus pretensiones.

se comunicó con el entorno de para conocer su situación y sus pretensiones. El Changuito tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y luego de esa fecha se convierte en agente libre.

hasta el y luego de esa fecha se convierte en agente libre. A falta de 11 meses aún no hubo reuniones para su renovación, pero se estima que suceda en el corto plazo.

