Tras pasar 14 meses en prisión, Dani Alves está muy cerca de comprar un club y convertirse en jugador a los 42 años

Uno de los casos más polémicos alrededor del fútbol en los últimos años, tiene como protagonista a Dani Alves. El magnífico defensor brasileño que brilló en Barcelona y en la Selección había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual a una mujer y ahora está muy cerca de comprar un club y volver a las canchas para retirarse como jugador profesional.

A principios de 2023 y mientras vestía la camiseta de Pumas, fue acusado por una supuesta agresión sexual a una mujer de 23 años en un bar de Barcelona. Tras la denuncia de la víctima en cuestión, Alves estuvo detenido durante 14 meses. Sin embargo, finalmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunyapor “insuficiencias probatorias” y quedó en libertad.

Lo cierto es que, tras estas novedades legales, Dani Alves está muy cerca de comprar y convertirse en jugador de Sao Joao de Ver. Este elenco de la Tercera División de Portugal sería el elegido para transformarse en el máximo accionario para empezar a estar ligado pero del otro lado de la línea de cal. Aunque en primera instancia, tendría un contrato breve para retirarse profesionalmente.

Dani Alves, futbolista brasileño durante su estadía en Pumas de México. (Getty Images)

El jugador actualmente tiene 42 años pero quiere despedirse del deporte compitiendo y no por una causa legal de la que ya fue absuelto. Es por ese mismo motivo que, una vez que se convierta en uno de los dueños de Sao Joao de Ver -restan detalles mínimos-, apenas jugaría un puñado de partidos y anunciaría su retiro como futbolista pero dentro de un campo de juego.

Un dato importante a destacar es que Dani Alves se convirtió en un predicador evangelista durante los últimos meses, lo que significó un cambio drástico en su vida personal. “Hay que tener fe en Dios. Yo hice un pacto con Dios“, escribió en sus redes sociales oficiales en estos días, donde habitualmente comparte mensajes y reflexiones de la Biblia al menos una vez a la semana.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Dani Alves es el segundo jugador con más títulos en la historia (43) y solamente es superado por Lionel Messi (47). Este ítem lo convierte en uno de los futbolistas más destacados de todos los tiempos, al menos en lo que respecta a conquistar trofeos colectivos, lo que significa que representó a los mejores equipos del planeta durante su carrera.

Dani Alves tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. (Getty Images)

ver también Romaña, cada vez más cerca de River: el defensor que pasaría a San Lorenzo

DATOS CLAVE

Alves está ultimando detalles para convertirse en el máximo accionista del Sao Joao de Ver , un equipo que milita en la Tercera División de Portugal .

, un equipo que milita en la . Su intención no es solo dirigir desde los despachos, sino firmar un contrato breve como futbolista.

Con 43 títulos, Alves busca cerrar una carrera que solo es superada históricamente por los 47 trofeos de Lionel Messi.

Publicidad