Romaña, cada vez más cerca de River: el defensor que pasaría a San Lorenzo

River se mueve fuerte en el mercado de pases. Ya incorporó a Fausto Vera y Aníbal Moreno, además negocia por Facundo Mura y Santino Andino. Por otro lado, busca reforzar la zaga central y por eso posó los ojos en Jhohan Romaña, marcador central de San Lorenzo. Por el colombiano ya se iniciaron gestiones y en Núñez creen que pueden cerrarlo en estos días.

Las negociaciones por Jhohan Romaña las llevó adelante Mariano Barnao, mano derecha de Marcelo Gallardo. Según pudo averiguar Bolavip, el traspaso se daría a cambio de 2 millones de dólares por el 50% del pase, además entraría la cesión a préstamo a Sebastián Boselli.

Por estas horas, Sebastián Boselli no está muy convencido de pasar a San Lorenzo. Básicamente en el Ciclón hay una crisis institucional muy fuerte y eso le genera ciertas dudas, aunque podría destrabarse ante la inminente resolución del conflicto. Se estima que habrá un gobierno de transición y eso traería algo de tranquilidad.

Peñarol también quiere a Boselli

Ante la falta de oportunidades en River, Sebastián Boselli empezó a interesar en algunos clubes importantes, entre ellos apareció Peñarol en el radar. El uruguayo regresó al Millonario a mediados de 2025 y tuvo algo de participación, especialmente en el inicio del semestre, pero luego perdió terreno en la consideración después de algunas actuaciones complicadas.

Sebastián Boselli. (Foto: Getty).

El panorama de las centrales de River

Para Marcelo Gallardo, los titulares son Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Por el momento, Paulo Díaz -que continúa en el club- es la primera alternativa, mientras que Germán Pezzella se recupera de una dura lesión y recién regresaría a las canchas entre marzo y abril de 2026. Jhohan Romaña llegaría para pelear por un puesto. Juan Carlos Portillo también puede jugar en esa posición.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE