Tras ser borrado por Gallardo, un ex River fue figura en el Bernabéu

El pasado lunes, Getafe derrotó 1 a 0 a Real Madrid en el Bernabéu por LaLiga. Martín Satriano anotó el único tanto del encuentro que tuvo como incidencia la expulsión de Franco Mastantuono sobre el final. Con este resultado, el Merengue quedó a cuatro puntos de Barcelona, único líder del certamen.

Una de las grandes figuras del Geta en el Bernabéu fue Sebastián Boselli, el ex futbolista de River que se sumó al elenco español en el último mercado de pases luego de la decisión de Marcelo Gallardo de no tenerlo en cuenta para este semestre.

Boselli se desempeñó como stopper por la derecha en una línea de 5 que propuso Getafe en el Bernabéu y tuvo un gran despliegue. Sin ir más lejos, la cuenta del Geta le dedicó un posteo valorando su actuación: “El Kaiser de Montevideo”.

Boselli festeja el triunfo de Getafe. (Foto: Getty).

Festejo rioplatense en el vestuario

Una vez terminado el partido en el Santiago Bernabéu, la cuenta de X de Getafe publicó un video de la intimidad del vestuario donde los jugadores -con Sebastián Boselli a la cabeza- celebrando con La Cumbia de los Trapos de Yerba Brava.

