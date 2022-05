La penúltima jornada de la Copa de la Liga Profesional llegó a su fin y resta tan solo una fecha para conocer los cuatro cruces que se darán en la siguiente fase eliminatoria. Los únicos clasificados hasta el momento son Estudiantes, Racing, Boca y River, quienes serán locales en los cuartos de final del torneo.

Los resultados del lunes fueron clave para que las autoridades de la Liga pudieran diagramar la última jornada de la Copa. El empate entre Argentinos y Platense aseguraron el segundo puesto del Millonario, mientras que la victoria de Huracán dejó al Globo con chances de meterse entre los ocho mejores.

Es por eso que recién este martes se confirmó el cronograma de la jornada 14 del campeonato de Primera División y habrá varios partidos en simultáneo para definir a los otros cuatro clasificados. En un horario inédito para Boca, los dirigidos por Sebastián Battaglia visitarán a Tigre a las 16:30 horas del sábado, mientras que River, ya con boleto asegurado, lo hará el domingo desde las 21:30 horas.

Horarios de la última fecha de la Copa LPF

ZONA A | Sábado 7/5 - 16:30

Aldosivi vs. Arsenal

Independiente vs. Huracán

Tigre vs. Boca

ZONA B | Domingo 8/5 - 16:30

Talleres vs. Sarmiento

Argentinos vs. Unión

Defensa y Justicia vs. Patronato

Gimnasia LP vs. Newell's