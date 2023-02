El español, uno de los mejores tenistas del globo terráqueo en la actualidad, no escatimó elogios para el escenario argentino.

Es de público conocimiento que el fútbol argentino trasciende cualquier tipo de frontera. De hecho, grandes personalidades de distintos puntos del planeta expresan su asombro por cómo se vive dicho deporte en nuestras tierras. Y quien se sumó a esta tendencia fue Carlos Alcaraz, tenista español que deslumbra de forma permanente.

Alcaraz, que ya está en nustro país para disputar el ATP 250 Argentina Open y quien paralelamente es el número 1 más joven de todos los tiempos, no escatimó elogios hacia Boca Juniors y su estadio, la Bombonera. De hecho, indicó que el escenario donde es local el combinado Xeneize es el que más le impresiona de toda la nación.

"La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre Boca y River. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos, pero entiendo que no hincho por ninguno. Sé que la Bombonera es el estadio que hace más ruido y donde más calor hace", comenzó exteriorizando Alcaraz al ser consultado por esta cuestión.

"Desde que confirmé la noticia y subí un video entrenando, recibí mucho cariño y ya tengo muchas ganas de jugar enfrente de los argentinos. Al final tenía ganas de venir a Argentina y quizás algún año anterior no pude hacerlo porque había jugado Australia. Ahora decidí que era el momento adecuado de venir y de jugar y es por eso que estoy aquí", profundizó.

"No sé cómo me va a recibir el público aunque espero que bien y que hagan algún cántio con mi nombre (entre risas). Sé que acá es muy común y que lo hacen muy bien. Espero poder vivir esa experiencia dentro de la cancha", completó el extraordinario tenista nacido en el mencionado país ibérico en declaraciones brindadas a 'Olé'.