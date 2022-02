El flamante refuerzo del equipo de Troglio debutó en la red con la camiseta del Cuervo pero pese a su gran nivel, comentó su bronca por la falta de eficacia: "Nos vamos con un sabor amargo por no obtener la victoria".

Centurión tuvo su primera gran noche en San Lorenzo pero no alcanzó: "No se nos está dando"

San Lorenzo no logra levantar cabeza en la Copa de la Liga y apenas suma dos puntos sobre doce posibles pese a que el nivel del equipo de Troglio indica que la victoria está al caer. Una sensación que Ricardo Centurión tiene muy presente: "No se puede ganar pero ya va a pasar. Puertas adentro estamos bien, enchufados", soltó luego del 1-1 con Argentinos.

Siendo una de las figuras de la cancha, el ex Vélez que llegó durante el último mercado de pases convirtió su primer gol en el Cuervo pero se lamentó por la falta de eficacia del equipo; "En lo personal estoy contento, la verdad el gol es algo que suma. Pero lo importante acá es ganar y no se nos está dando", comentó una vez finalizado el encuentro.

Igualmente, y aunque el Ciclón todavía no suma de a tres, el punto que el conjunto dirigido por Troglio es importante debido a que "se jugó y se metió en una cancha chica como esta" y tanto Centurión como el resto del plantel confían en dar vuelta la situación ya que "no nos falta mucho, porque juego tenemos y hay buenos jugadores, no hay que dramatizar".

Teniendo en cuenta que "tampoco perdimos y eso es bueno", Ricardo Centurión analizó el partido de San Lorenzo ante las cámaras de ESPN: "Fuimos de menor a mayor, en el primer tiempo hicimos cosas malas y en el segundo tiempo mejor", comentó por lo demostrado por el Ciclón.

Finalmente, el volante creativo de San Lorenzo opinó sobre lo que necesita el equipo para pasar la mala racha: "Yo creo que necesitamos encontrar esos tres puntos, esa confianza. Tenemos de todo, material y chicos que juegan bien, no hay excusas", sentenció sobre lo que viene.