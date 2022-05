Luego de disputadas las 14 fechas de la fase regular, esta semana la Copa de la Liga 2022 comienza a transitar su fase de definición, en la que se terminará consagrando un nuevo campeón que sucederá a Colón, ganador de la edición anterior.

Los encuentros se podrán ver por TNT Sports, que tendrá una cobertura multiplataforma de las previas y post partidos.

Este semestre hubo varios equipos que mostraron cosas interesantes. Racing, Estudiantes, River, Defensa y Justicia, Tigre y Boca marcaron el ritmo del torneo, cada uno con su propuesta, estilo y argumentos.

Racing es el único invicto que dejó la fase regular, a la vez que fue el cuarto equipo más goleador (25), apenas superado en ese rubro por el Estudiantes del Ruso Zielinski (33), el River de Gallardo (31) y el Halcón de Beccacece (26). La Academia de Gago hace gala también de la valla menos vencida (10) y de la mayor cosecha de puntos (30), producto de 8 victorias y 6 empates.

Martín Cauteruccio (Aldosivi) y Mauro Boselli (Estudiantes) fueron los goleadores de esta etapa, con 9 tantos cada uno. Julián Álvarez (River) y Cristian Tarragona (Gimnasia) quedaron muy cerca, con 8 conversiones.

Los partidos de cuartos de final se disputarán con localía de los equipos mejor clasificados, cruzándose con los de la otra zona. Los primeros enfrentarán a los cuartos, y los segundos a los terceros.

De esta manera, de acuerdo a las posiciones en la tabla general quedaron establecidos los siguientes cruces:



Racing (1° zona A) vs. Aldosivi (4° zona B)

Estudiantes (1° zona B) vs. Argentinos Jrs. (4° zona A)

River (2° zona A) vs. Tigre (3° zona B)

Boca (2° zona B) vs. Defensa y Justicia (3° zona A).

A su vez, las semifinales se llevarán a cabo el fin de semana del 15 de mayo, en tanto que la final será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el 22 de mayo.



El campeón de la Copa de la Liga 2022 clasificará a la Copa Libertadores 2023. Además, en fecha a definir se disputará el Trofeo de Campeones con el ganador del torneo de la Liga Profesional que tendrá lugar durante el segundo semestre del año.

