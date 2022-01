Un futbolista muy querido por los hinchas de Racing convence a Edwin Cardona para que no vaya a la Academia. ¿Se cae su llegada?

De no creer: se fue de Racing amenazado y quiere convencer a Cardona de no jugar en la Academia

Racing salió al mercado de pases con los tapones de punta. Por gusto de Fernando Gago, la Comisión Directiva de la Academia puso a Edwin Cardona como prioridad uno desde un comienzo y las negociaciones con Tijuana de México iban por buen camino. Aunque se dio una situación insólita: un futbolista muy querido por los hinchas le recomendó no ir a Avellaneda.

A pesar de tener todo encaminado para ser refuerzo de la Acadé, el enganche colombiano puso un freno. Sin dar una respuesta firme, desde el país cafetero afirman que la demora de Cardona se debe a una charla con un compatriota que no se fue de la mejor manera del club argentino.

Gio Moreno, uno de los colombianos más queridos de los últimos años en Racing, sería el responsable de convencer a Cardona de no jugar en la Academia. Pero, ¿por qué le dijo a su compatriota que no se mude a Avellaneda?

A pesar de que pocos lo recuerdan, el zurdo no se fue bien de la Argentina. "Cuando salíamos juntos de la práctica, un integrante de la barrabrava de Racing nos cruzó el auto y le puso a Gio un revólver en la pierna, a media cuadra de la cancha", confirmó Federico Santander, delantero paraguayo que compartía equipo con el 10.

Luego de aquella situación, de la que el colombiano prefiere no hablar públicamente, Santander confesó: "Lo peor de todo es que este tipo le sigue a 'Gio', sabe dónde vive, qué hace y qué no. Para mí, 'Gio' corre peligro con todo esto. Le dijo que sabía dónde vivía, con quién salía. Le andan siguiendo". Tras la amenaza, Moreno abandonó el club y, desde afuera, intenta que Cardona no pase por lo mismo.