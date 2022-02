El entrenador considera que el arribo del delantero del CSKA Moscú no es una prioridad y le metió presión Moyano y compañía para que le consigan al jugador ex Boca y Arsenal que hoy en día está en el Elche.

Si bien la dirigencia encabezada por Hugo Moyano cumplió algunos de los pedidos de Eduardo Domínguez, como el arribo de Fernández o de Alex Vigo, el entrenador del Rojo se cansó de esperar novedades sobre Iván Marcone y salió a marcarles la cancha a los directivos del club para que traigan al volante.

Luego de una reunión que mantuvieron los dirigentes del Rojo con Domínguez, el entrenador le indicó a quienes manejan el club que su prioridad es Marcone. Sin embargo, desde la cúpula de Moyano insisten en optar por Gaich, algo que despertó la molestia del DT: "Si hay un millón de dólares para traer a Gaich, ¿por qué no podemos traer a Marcone que quiere venir?", soltó.

Con esta particular pregunta retórica que Domínguez realizó en Radio Continental, el entrenador volvió a dejar en claro que no es de su interés contar con el ex San Lorenzo ya que considera que el puesto a reforzar es el medio ya que no se debería "descartar a Marcone" del panorama.

Además, y según se pudo conocer de la reunión en la que participaron algunos dirigentes y el DT, Domínguez insistió en que sus prioridades para la ofensiva son Martín Cauteruccio y Matías Tissera en lugar del argentino que milita en el fútbol español ya que está a préstamo en Huesca.

De esta manera, Domínguez le tiró la presión a los dirigentes para que hagan el intento por el ex Boca que es fanatico de Independiente y ya dio el visto bueno para que se realice el pase. Solamente, desde el Rojo deberían llegar a un acuerdo con sus pares del Elche de España.

