El palo de Menotti a Riquelme: "No hay que pensar que porque uno le pegaba bien..."

Tras mucho tiempo sin aparecer en los medios, César Luís Menotti habló de absolutamente todo y analizó el presente del fútbol argentino en base a los directivos que lo manejan haciendo principal foco en las medidas recientes que se tomaron en el mundo Boca.

Como suele ocurrir, el entrenador campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina no se guardó absolutamente y se animó a tirarle un palito a Juan Román Riquelme por la salida de Battaglia y el caso Izquierdoz: "El fútbol necesita dirigentes preparados. No hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente", comenzó de frente.

Sin embargo, pese a lo dura que suenan la declaraciones de Menotti durante la charla con el programa Como te Va de Radio Colonia, el ex entrenador no quiso sentenciar a Riquelme y sostuvo que "como aprendió a ser futbolista tendrá que aprender a ser dirigente". Esto, además de afirmar que "no lo imaginaba" en el cargo.

Además de esto, ampliando un poco el panorama, el Flaco opinó sobre la clasificación de Argentina al Mundial y elogió a la gestión de Tapia: "La Selección Nacional no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA".

Finalmente, tocando algunos temas de actualidad, César Luís Menotti opinó sobre la salida de Eduardo Domínguez y bancó la decisión del ya ex entrenador de Independiente debido a que "cuando uno no está bien y no está cómodo se tiene que ir". Una voz más que actualizada para opinar sobre el Rojo y su presente.