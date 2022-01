El mercado de pases en el fútbol argentino está a fuego lento, pero son varios los equipos que trabajan en silencio para incorporar jugadores con jerarquía dentro de lo que permite la realidad económica del país. Sin embargo, en Lanús ya tienen muy aceitada la negociación con un mediocampista ofensivo que estuvo en la órbita de Riquelme para que se pusiera la camiseta de Boca.

Para los hinchas de Lanús, significa muchísimo el retorno de Jorge Almirón a la dirección técnica del plantel. Más allá del título local que obtuvo Ramón Cabrero en 2007, el ciclo exitoso del Granate se dio bajo el mando del ex entrenador de Independiente. Y en su presentación, confirmó la negociación por el enganche que quiso el titular del Consejo de Fútbol boquense.

"Hablé con Diego Valeri, tiene mucha predisposición de volver al club. Su llegada dependerá de cómo se den las negociaciones", aseveró Almirón en conferencia de prensa. Y el retorno del ídolo está muy cerca. Después de quedar en libertad de acción tras su paso por Portland Timbers en la MLS, el deseo del mediocampista es poder volver al club de sus amores.

Hace un tiempo, el propio Valeri reconoció el interés que tuvo Riquelme para llevárselo a Boca: "Sé que Román me quiso para Boca pero hoy no me veo en Argentina con otra camiseta que no sea la de Lanús. Si vuelvo, será para jugar ahí. Allá me formé y tengo sentido de pertenencia", sostuvo en diálogo con La Oral Deportiva.

A sus 35 años, Valeri está cerca de dejar la comodidad estadounidense para regresar al fútbol argentino y así poder volver a jugar en Lanús, el club que lo acobijó desde las Divisiones Inferiores y con el que se consagró campeón