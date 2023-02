Ayer, River Plate derrotó a Argentinos Juniors en el partido correspondiente a la fecha número 3 de la Liga Profesional de Fútbol. El cuadro dirigido por Martin Demichelis jugaba su primer partido de local en este campeonato, y debutaba con su gente en un reformado Monumental.

Sin embargo, el partido fue noticia por los polémicos fallos arbitrales, que terminaron beneficiando al conjunto Millonario. La victoria por 2 a 1 hizo que los Millonarios se levantaran de la caída ante Talleres la pasada fecha.

En las últimas horas, salieron los informes pertinentes de las jugadas más polémicas del partido: "Sobre el penal a Enzo Pérez, creen que él juega la pelota, Ávalos no y lo toca imprudentemente. Ratifican y no ven error. • Argumentan que los 2 goles anulados son de tecnología y no interpretación", escribió Gastón Edul.

Con respecto a la segunda, "consideran que no hubo penal a Paradela porque Cabrera “juega claramente la pelota, rechaza y después por acción de juego lo choca de costado a Paradela”. ¿Qué opinás?