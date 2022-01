Facundo Farías se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de pases del fútbol argentino. La joya de Colón, pieza clave y una de las figuras en la conquista de la Copa de la Liga Profesional, es pretendido por Boca para la nueva temporada y también permanece en la agenda de River. Sin embargo, la postura del Sabalero dificulta las negociaciones y genera que el futuro del futbolista sea una incógnita.

A continuación, conocé cuándo vence el contrato del jugador, cuál es la cláusula de rescisión que se transformó en la principal demanda del equipo de Santa Fe para los interesados y qué clubes fuera del país buscan contratar a la joven promesa.

¿Cuándo vence el contrato de Facundo Farías en Colón?

Facundo Farías firmó su primer contrato profesional con Colón el 28 de febrero de 2020 y se vinculó con el club hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Facundo Farías?

La cláusula de rescisión establecida en el contrato del delantero asciende a los 10 millones de dólares. De esta manera, los dirigentes del Colón buscaron blindar al futbolista ante posibles intereses del extranjero o de ciertos equipos del fútbol argentino.

¿Qué equipos quieren comprar a Facundo Farías?

El atacante se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme para reforzar el plantel de Boca de cara al comienzo de la nueva temporada. En simultáneo, Marcelo Gallardo pretende adquirir sus servicios y sumarlo a las filas de River. También apareció en los planes de Racing.

Lejos del fútbol argentino, se encuentra en la órbita de franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como Orlando City, y es seguido de cerca por diferentes equipos de Europa. Uno de ellos, sería el Real Betis de España.

Martín Sendoa, representante de Farías, se refirió a una posible partida hacia el Viejo Continente. "Me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana, es ex jugador y jugó en el Atlético Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa", reveló, hace algunos días, en diálogo con La Oral Deportiva.

¿Cuál es el valor de mercado de Facundo Farías?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Facundo Farías en la actualidad es de 13 millones de euros.

¿Cómo fue el 2021 de Facundo Farías en Colón?

En el último año, el joven disputó 39 partidos con la camiseta de Colón entre la Copa de la Liga Profesional, donde se coronó campeón, la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. En total, convirtió seis goles y brindó siete asistencias.