"Las únicas personas que saben por qué no estoy en la Selección son los que toman la decisión". Cada vez que declara, Estefanía Banini intenta dejar en claro las ganas que tiene de estar en la Selección. Su última vez fue en 2019, después del Mundial, de los reclamos, de la polémica, del deseo de cambio. Tras las declaraciones de Germán Portanova en la final de la Copa Federal, la jugadora del Atlético Madrid reiteró que desconoce las razones que la mantienen lejos de la celeste y blanca.

"En mis manos, o en mis pies, está tratar de hacer mejor las cosas. Puedo estar en un mejor nivel o no, uedo hacer mejor o peor las cosas pero lo que sí me duele, es estar afuera de la Selección por querer mejorar, por querer hacer mejor las cosas. Que te aparten cuando querés mejorar las cosas. Jugar en la Selección es el sueño de nuestras vidas. Que te digan: 'No, vos no porque hiciste un reclamo para mejorar'. Eso es doloroso. Yo como futbolista y como persona siempre voy a querer mejorar, puedo cometer errores, puedo equivocarme adentro de la cancha, puedo miles de cosas, si yo no acpeto los errores estaría cometiendo uno. Portanova me dijo que contaba conmigo, me dijo que iba a ir convocada, pero todavía no pasó", explicó en una charla con ESPN.

Desde su lesión en la rodilla en octubre pasado, y de la artroscopia a la que debió someterse, Estefi fue recupetando minutos, terreno y gol en su equipo. En enero fue elegida dentro del XI ideal de la FIFA y eso seguro fue un espaldarazo cuando más lo necesitaba. Pero ese llamado a ponerse la camiseta nacional no llegó, ni para los amistosos previos a su lesión, ni tampoco para los dos ante Colombia (Argentina empató 2 a 2 el domingo y volverá a jugar el miércoles, en Bucaramanga).

Quedan dos ventanas más antes de la Copa América de Colombia (del 8 al 30 de julio): una será en abril (del 4 al 12) y la otra en junio (del 20 al 28) y es de suponer que al menos en esta última ya Germán Portanova tenga definido el plantel que jugará la competencia continental. Es cierto que una jugadora de la calidad de Banini, que además conoce a muchas de las históricas citadas, puede sumarse en cualquier momento y seguramente no desentonará.

Sin embargo, en las declaraciones del entrenador nacional parece haber algo más y es lo que escapa al entendimiento público. ¿Qué hay detrás de su mención del grupo? ¿Se trata de una excusa para no citar a una de las jugadoras que se enfrentó a Carlos Borrello, ex DT y ahora coordinador del femenino en AFA? ¿O hay algo más allá del técnico y que tiene que ver con sus ex compañeras en la Selección?

"Como jugadora no está en discusión. Sí estamos priorizando el grupo, con la intención de en algún momento poder convocarla. Pero siempre le doy prioridad al grupo, que es el que consigue cosas, el que logra objetivos", dijo para TV Pública en el entretiempo de la Copa Federal y volvió a hablar del tema vest algo similar en el post empate con Colombia. "Es lo que estamos buscando desde que llegué, la unión de grupo. Es normal, estas chicas vienen convocadas hace muchos años y el grupo tiene un desgaste, pero intentamos unir", dijo respecto al abrazo entre titulares, suplentes y cuerpo técnico después del 2 a 2 de Chiara Singarella.

Las declaraciones de un lado están a la vista. Por un lado el deseo de volver. Por el otro, un entrenador que no cree que sea el momento de llamarla, aunque no lo descarta. El agua deberá seguir corriendo por debajo del puente...