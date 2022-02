Segunda pelota y gol. Y el abrazo colectivo. El empate ante Colombia, un resultado que ilusiona. Pero más ilusionan estas apariciones: a sus 18 años y en su debut en la Selección Mayor, Chiara Singarella metió el empate en el Pascual Guerrero, a los 43 minutos del segundo tiempo, apenas unos minutos después del 2-1 del local. Una de esas primeras veces que seguro se acordará por siempre. Aunque su historia con la celeste y blanca es larga, y no sólo con el fútbol.

El 9 de febrero se dio a conocer la nueva lista de citadas para los amistosos de la Selección ante Colombia. Germán Portanova, DT de la Mayor pero también de la Sub 20 suele mechar a las juveniles con las de más experiencia, para ir fogueando. En esa lista apareció la mendocina, jugadora de la Universidad Kennesaw State, de Estados Unidos, donde estudia psicología.

La zurda -con los pies- nacida en Luján de Cuyo, coquetea con la camiseta nacional desde hace varios años, pese a sus jóvenes 18. En la Sub 17 y la Sub 20, y ahora en la absoluta, pero -como diestra- también supo destacarse... ¡en el handball! "Siempre me gustó el deporte, pero los culpables son mis papás", contó en varias entrevistas. Es que viene de una familia deportista: madre profe de educación física, padre y abuelos que también se destacaron. Ella fue pasando de deporte en deporte hasta que se quedó con dos. Uno con las manos y otro con los pies.

Con el handball arrancó en la UnCuyo y llegó a integrar las selecciones de menores, cadetes y juveniles. Su momento más destacado fue en un Sudamericano de Cadetes de 2019 en Maipú, cuando el equipo fue tercero y ella fue elegida la mejor pivote. Sin embargo, cuando tuvo que elegir un deporte, se quedó con la número 5, ya que -especialmente en Estados Unidos- más posibilidades de crecimiento da a las jugadoras.

"Ustedes no se imaginan la felicidad que estoy sintiendo en este momento. No tengo palabras. Simplemente gracias. Vamos por todo”. Feliz por la convocatoria, la citación de Portanova para estos dos partidos y a poco de la Copa América, le abre una puerta enorme. Que ella misma se encargó de abrir más con el golazo ante Colombia.

"Muy contento con el gol de Chiara, tratamos de darles minutos a las Sub 20 también, que es el futuro del fútbol femenino. Que las jóvenes se puedan adaptar a una cancha con mucha gente con un ambiente muy caluroso", contó el entrenador en el post partido, destacando en particular el abrazo posterior al gol, entre grandes referentes y jugadoras que están dando sus primeros pasos. Como Chiara, aunque sus pasos hayan sido con gol incluído.