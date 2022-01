Gago quiso un ex Boca y Selección Argentina, pero se le complicó lo económico: "Es imposible"

El mercado de pases de Racing tuvo una incorporación rutilante: Edwin Cardona. La Academia pagó lo que ni Boca pudo, o al menos no estuvo dispuesto, para contar con el colombiano que deslumbra a Fernando Gago. Pero claro, la Comisión Directiva no pudo contratar todos los anhelos del DT: Gago pidió un ex Boca y Selección Argentina, pero los números lo hicieron "imposible".

Con Cardona (Xolos), Gabriel Hauche (Aldosivi), Facundo Mura (Estudiantes), Emiliano Insúa (Aldosivi), José Luis Gómez (Huracán) y Jonathan Gómez (Argentinos Juniors) como caras nuevas, la Acadé encarará un año repleto de desafíos. Y lo hará sin uno de los anhelos que Gago reconoció al aire de ESPN.

Aunque descartó haberle solicitado a la dirigencia que luche por Mauro Zárate y Ramón "Wanchope" Ábila, Fernando Gago reconoció que realizó un pedido y terminó siendo "imposible". Se trata de Éver Banega, quien también estuvo en el radar del Xeneize.

"Banega no estuvo cerca, para nada. Yo con Éver tengo una relación de hermanos. Concentrábamos juntos en la Selección, jugamos juntos en Valencia... Pero era imposible", comentó el entrenador de Racing. Banega juega en el fútbol Saudí, tiene 33 años y difícilmente un equipo de nuestro país pueda acercarse a los números que le ofrecen en Arabia.