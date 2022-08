La Copa Argentina nos regala siempre esas historias que nos hacen amar el fútbol. Y hablando de amores, quien ama a Racing Club de Avellaneda no es otro que Bernardo Grobocopatel, presidente de Agropecuario de Carlos Casares.

El empresario de la soja es el presidente del cuadro del interior de la provincia de Buenos Aires y siempre sostuvo el sueño de jugar ante el club del que es hincha toda la familia: lo logró 11 años después de su fundación, en un partido de Copa Argentina y dejando eliminado a un grande de la federal competencia.

Ahora, el Agro será rival de Boca Juniors en los octavos de final. En la previa del encuentro, Grobocopatel fue tendencia en Twitter por un fuerte texto que le dedicó a sus jugadores tras una derrota ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

"Mientras se retiraban los jugadores de Gimnasia todos unidos y con gran humildad me hizo recordar nuestros grandes momentos, donde se veía lo mismo. Lamentablemente hoy se ve todo lo contrario, no se juega a nada. No dimos dos pases seguidos, salvo alguna excepción tampoco corremos ni metemos...", abre el texto que publicó en Facebook. Durísimo...