Racing volvió a tener un nivel muy flojo, se vio ampliamente superado por Boca y los hinchas, por medio de las redes sociales, se mostraron más que enojados por el rendimiento que tuvieron los dirigidos por Fernando Gago.

Faltaban 25 minutos para el final del cotejo cuando llegó el descuento por parte de Nicolás Reniero, y tras la lesión de Gonzalo Piovi, la decisión del entrenador fue la de colocar a Nicolás Oroz en lugar de ir a buscar el resultado con el ingreso de Paolo Guerrero que, una vez más, se quedó entre los suplentes en medio de un clásico.

El peruano disputó 20 minutos ante Independiente, hace 15 días, y tras la igualdad ante el rival de toda la vida, fue contundente por su escasa acción en el Libertadores de América: "Uno siempre quiere jugar los clásicos, no quiere jugar 10/15 minutos, pero bueno... Hay que seguir trabajando, esto va a mejorar y no tengo más nada que decir. Por mi parte me mantengo tranquilo y trabajando", resaltó. La bronca estaba latente.

Finalizada la caída en Brandsen 805, comenzó a circular una versión en donde se involucraba al delantero de 39 años enemistado con Gago, donde habrían mantenido una discusión dentro del vestuario y la misma habría desencadenado en golpes de puño. En medio de los rumores, se conoció la verdad de lo sucedido.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Flavio Azzaro manifestó que "hay un rumor dando vueltas que es falso. Paolo Guerrero no se agarró a piñas con Ferchu. Obviamente el peruano estaba caliente porque no entró, pero no pasó nada. Todo verso". ¡Algo de paz en medio de tanto enojo racinguista!