El presente de Ricardo Centurión no es para nada favorable. El extremo surgido de Racing y con pasado en Boca, está sin jugar profesionalmente después de su paso por San Lorenzo, donde su último encuentro oficial fue en abril pasado.

Tras rescindir con el club del Bajo Flores, Centurión retornó a Vélez y no fue tenido en cuenta por una decisión dirigencial. Y allí todo empeoró. El futbolista rompió el silencio, expresó su malestar anímico y sentenció: "Me cansé de la vida, estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. No me banco ni yo".

Uno de los principales pedidos que hizo el nacido en la ciudad de Avellaneda, además de solicitar ayuda profesional, fue poder volver a jugar al fútbol. Y si bien estaba en los planes de Rosario Central y Newell's, durante las últimas horas, apareció un nuevo y exótico interés.

"Ricky Centurión es un jugador que interesa mucho y hay negociaciones abiertas por él", aseguró Cristian Le Bihan, miembro de la dirigencia de Unión La Calera. Además de confirmar que ya está en marcha la negociación por el extremo de 29 años, el directivo indicó en diálogo con Radio2 AM1230 (Rosario) que "sé que no es el único equipo que quiere a Centurión. No sé si gente de Newell's habló con él. Esto tendrá un desenlace en los próximos días".