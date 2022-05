Como hace tiempo no pasaba, en los últimos meses tanto Boca como River se han interesado en más de un jugador en común para sumar a sus filas. Los ejemplos sobran en lo que va de este 2022, pero nombres como Facundo Farías, Gabriel Rojas o Agustín Martegani fueron algunos de ellos tanto del mercado pasado de verano, como el que se viene en solo semanas, cuando en junio se abra el nuevo libro de pases.

Sin embargo, uno de los tantos jugadores que están en esa lista de pretendientes de ambos clubes hace tiempo es Emiliano Vecchio, ya que el propio jugador manifestó que desde Boca hubo un interés por su ficha en mercados de pases anteriores y que de River lo llamaron para que vaya a jugar en el equipo de Núñez pero nunca se terminó por concretar y siguió defendiendo los colores de Rosario Central.

En este 2022, el talentoso 10 comenzó a tener conflictos con el Canalla y por eso tomaron la tajante decisión de prescindir de sus servicios y darle libertad de acción a partir de las próximas horas. El propio Vecchio ya afirmó su salida en su cuenta de Instagram con un palito para el club rosarino y a partir de junio, con 33 años buscará un nuevo destino.

"Hola familia canalla. Les cuento que ayer el club me comunico que no sigo siendo parte del plantel (tengo prohibido ir a Arroyo Seco). Gracias por el apoyo, en estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos", fue lo que escribió el volante creativo en sus redes.

Con una carrera por países como Arabia Saudita, Qatar, el ascenso de España, Brasil, Chile, Emiratos Árabes y Bolivia, incluso por las divisiones menores de Argentina en Defensores de Villa Ramallo, el futuro de Emiliano Vecchio es totalmente una incógnita. ¿Habrá llamado de Román o de Gallardo ante intereses previos?