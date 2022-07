Lo sucedido en el triunfo agónico de Barracas Central ante Patronato sigue dando tela para cortar y es por eso que Jorge Baliño, el árbitro del encuentro, decidió romper el silencio. El juez, que sigue firme y dice haber acertado en todas las decisiones importantes del partido, explicó qué vio en la jugada más polémica de la noche en Floresta.

"En la cancha la jugada me agarra bien ubicado, con cercanía, pero el campo de juego estaba muy resbaladizo y embarrado. En el momento me dio la sensación que, por intentar frenar y enganchar hacia adentro, el jugador de Barracas se había resbalado. Yo vi un movimiento de la pierna del defensor, pero no el contacto", explicó el colegiado sobre por qué no sancionó el penal en primera instancia.

Luego, habló de lo que pasó después, cuando Lozano convertía para el Patrón: "Sale el contragolpe y yo sabía que esa jugada iba a ser revisada por el VAR. Tenemos la 'desgracia' que termina con un gol, porque si no se iba a revisar como cualquier otra de 'posible penal'. Magnifica todo que por cobrar penal se terminó anulando el gol".

"Los que han estado en una cancha saben que muchas veces las imágenes que quedan en la retina pueden ser engañosas para el cerebro. A veces uno cree haber visto una cosa y después es otra. Yo siento que estaba muy bien ubicado, pero cuando voy a la imagen y me muestran la evidencia del contacto no puedo ir contra eso", justificó.

Para cerrar, Baliño aseguró que la TV no compartió el mismo plano que él observó para pitar penal: "Por lo que ví en los resúmenes, en la transmisión no se mostraron las cámaras con las que yo pude apreciar el contacto. La cámara 7 estaba detrás del arco de Gagliardo y Diego (Abal) me mandó esa, y ahí estaba el contacto. No mostraron la imagen".