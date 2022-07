En un nuevo encuentro repleto de polémicas en el fútbol argentino, Racing Club igualó 1 a 1 ante Sarmiento en su difícil campo de juego de Junín. El equipo de Fernando Gago rescató un punto sobre el final pero sigue sin poder lograr la victoria como visitante en la actual Liga Profesional. Lo positivo: la consolidación de su centrodelantero.

En un sistema visiblemente aceitado por momentos, La Academia ha contado con altos niveles individuales desde la llegada de Pintita. Indudablemente, uno de los progresos más notorios fue el de Enzo Copetti, figura ciertamente cuestionada por los hinchas a fines de 2021 pero que hoy se convirtió en imprescindible por lo hecho a lo largo de este año. Sus números lo justifican.

Con Javier Correa como principal competencia en la Copa de la Liga y Sudamericana disputada previamente, el ex Atlético Rafaela fue siempre prioridad para Gago y no lo decepcionó: fue el goleador del equipo en la competencia doméstica con 8 tantos acumulados en 15 partidos. No fue un aporte excepcional.

Si aumentamos el rango a lo hecho durante todo el 2022, el delantero de 26 años sumó 13 goles en 27 encuentros, de los cuáles solo 20 fueron como titular. Si hacemos un promedio general, convirtió 1 tanto cada casi 2 partidos. Nada mal.

El detalle de sus tantos también evidencia sus fortalezas: 9 fueron tras remates con su pierna diestra y 4 de cabeza. Es decir, no logró goles con la zurda. Asimismo, 12 fueron tras disparos desde dentro del área y tan solo uno desde fuera: aquel que la picó ante Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda.

Más allá de sus brillantes registros, también vale la pena dar cuenta que fue influyente en partidos decisivos: anotó ante Independiente en el clásico, ante River en El Monumental y ante Aldosivi en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Lo disfrutan los hinchas de la Acadé.