Sebastián Vignolo anticipó en la previa de la primera edición de ESPN F90 que hoy se venía un programa "picante". Vaya si lo fue. El invitado de la jornada fue ni más ni menos que Ricardo La Volpe, exentrenador de Boca, que cada vez que abre la boca genera polémica por sus punzantes declaraciones. Para arrancar, al DT le preguntaron por Riquelme y aseguró que con él no jugaba. Lo que vendría después sería aún más explosivo.

Hablando de algunas internas de la Selección Argentina en la década del 70, La Volpe intercambió versiones con Oscar Ruggeri y la conversación empezó a subir la temperatura poco a poco, hasta que el exentrenador de México mencionó al "Narigón". "En la Selección hay códigos para algunos, los mismos que tuvo Bilardo cuando a ustedes no los dejaban salir y Maradona salía todos los días. ¿No lo sabían a eso?", lanzó Ricardo con total seguridad. Al "Cabezón" no le gustó nada y el panel de ESPN F90 reaccionó con sorpresa.

Ruggeri desmintió la versión de La Volpe y contraatacó. "Se ve que vos tenes todo claro. Recién hablaste de códigos y esto es no tener códigos de tu parte. Me extraña de vos que tenes como 70 años y perdiste los códigos. Ahora que Diego no está vivo, salís a decir que Maradona se iba de la concentración", relató el campeón del mundo acerca de la experiencia del plantel en México 1986.

El cruce no terminó ahí, ya que el tema Boca se metió en la discusión y el exarquero disparó la primera bala: ¿Ves que no sabes nada de fútbol?, le dijó al Cabezón. Ruggeri no se achicó y sacó la artillería pesada. "No sé nada, vos sos un fenómeno. Viniste acá a llevarte al mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca, 3 partidos, que lo dirigía mi nene de 4 años sentado sin tocar nada. Un punto tenías que hacer y no hiciste nada. ¿Te haces el fenómeno y me venís a encarar a mí sin códigos? Perdiste todo", soltó con euforia la leyenda de la Selección Argentina. No tuvo tapujos en absoluto.