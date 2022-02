Mientras el Boca de Sebastían Battaglia festejaba la obtención de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba, en las oficinas de la AFA se agarraban de los pelos para poder conocer al rival del Xeneize en la Supercopa. Finalmente, tras definir que el ganador del Trofeo de Campeones entre River y Colón sería el otro finalista, se supo que habría Superclásico.

Con la confirmación del derby argentino entre Boca y River en la Supercopa Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino comenzó a diagramar la fecha en la que se disputará la final. Pese a que en un comienzo se hablaba de realizarla en junio del 2022, el calendario de definiciones que atravesarán los equipos apuró los tantos.

De esta manera, y tras mucho debatir en Viamonte al 1366, se terminó definiendo que la Supercopa se jugaría el 16 de marzo de este 2022, solo cuatro días antes del superclásico que jugarán por la Copa de la Liga. Una fecha que pese a no reconfirmarse, aún se mantiene como la oficial.

Con rivales y día confirmados desde hace rato, increíblemente la final entre Millonarios y Xeneizes aún no tiene sede. Aunque parezca mentira, a casi un mes de disputarse un partido cargado de tensión, todavía no se sabe en donde se jugará. Por el momento, las opciones más viables que maneja la AFA son Santiago del Estero y el estadio municipal de Mendoza.

Con la Supercopa como primer plato fuerte, durante el 2022 River y Boca podrían enfrentarse en un total de seis finales. Sumadas a la de marzo, se podrían cruzar en la Copa de la Liga, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la ansiada Copa Libertadores y el Trofeo de Campeones 2020.

El último mencionado se podría disputar si termina de confirmarse el duelo entre River y Banfield (subcampeones de la Superliga 2020 y la Copa Diego Maradona). En caso de prosperar esta idea, el ganador jugaría con Boca, quien ganó los dos certámenes.