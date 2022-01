Desde que finalizó el calendario futbolístico del 2021 en Argentina, tanto Boca como River vienen realizando una puja eterna por una de las figuras que tuvo la Liga Profesional y pese a que ese tironeo fue fogoneado varias veces por el entorno del jugador, el propio Facundo Farías fue quien se encargó de dejar a todos anonadados.

Con la vuelta a los entrenamientos como contexto, Farías habló ante varios medios televisivos y afirmó cuál es su deseo para este 2022: "Ojalá que me puedan retener porque tengo muchas ganas de jugar acá", soltó el volante ofensivo para sorpresa de todos afirmando que su idea es "seguir demostrando en el club".

Además, y aunque ya se conoció que hubo dos ofertas formales por parte de Boca para quedarse con Farías, Facundo afirmó que él no recibió "nada concreto" y que desconoce si Colón está negociando o no su salida ya que "no me comunicaron nada". Declaraciones por lo menos curiosas.

Por otro lado, Farías habló sobre el futuro inmediato de Colón en este 2022: "estoy con ganas de jugar la triple competencia con el club", comentó haciendo referencia a los dos torneos locales del año, a la Copa Argentina y la Libertadores de América. Certámenes muy duros en los que el Sabalero deberá mejorar ya que "no terminamos de la mejor manera".

Finalmente, el jugador que ahora parece querer continuar en Colón confirmó que no habló con Riquelme y que solo se vieron luego del último Colón - Boca donde charlaron "un poco en joda". De esta manera, habrá que ver lo que sucede con Farías aunque parece haber cambiado radicalmente el panorama.