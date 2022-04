El futbolista está bajo la órbita de los dos clubes más importantes del fútbol argentino y confirmaron que no renovará su contrato en su actual equipo. ¿La novela de junio?

Mientras se desarrolla la Copa de la Liga Profesional, tanto Boca como River se encuentran en camino a poder clasificarse a los octavos de final de una CONMEBOL Libertadores que lleva tan solo dos fechas disputadas. El objetivo del último mercado de pases en ambos clubes era jerarquizar los planteles para pelear la Copa y, de pasar a la siguiente instancia, se esperan grandes inversiones en junio.

El inicio del 2022 encontró a los dos clubes más convocantes del país disputándose a Facundo Farías, la joya de Colón que tanta repercusión tuvo por su rendimiento en la pasada temporada y, por supuesto, la activa participación de Martín Sendoa, su representante, en los medios de comunicación. El delantero estuvo más cerca de La Ribera que de Núñez, pero no hubo acuerdo para cerrar una transferencia.

Con la posibilidad de que el pase de Farías a Boca se reflote, en el fútbol argentino comienza a salir a la luz una posible novela en el próximo mercado que tendrá a una de las figuras de San Lorenzo como gran protagonista. Gabriel Rojas, lateral izquierdo del Cuervo, fue pretendido tanto por Boca como por River y ambos siguieron de cerca su situación contractual, la cual parece haberse definido en las últimas horas.

Según informó Rodrigo Ancora, periodista de Radio Continental, la dirigencia del Ciclón no llegó a un acuerdo con el defensor para extender su vínculo y, de no mediar sorpresas, Rojas será jugador libre a partir del 30 de junio. Es decir, el carrilero podrá firmar con cualquier club a coste cero y tanto el Millonario como el Xeneize irán a la caza por él.

Las necesidades de ambos clubes son algo distintas. El conjunto de Marcelo Gallardo perderá a Fabrizio Angileri, separado del plantel por no negociar su renovación, y en el lateral izquierdo están como alternativas Milton Casco y Elías Gómez. A priori, parece un puesto cubierto para River; no obstante, la lesión de Robert Rojas dejó un hueco en la nómina y no sorprendería la llegada de un nuevo carrilero.

El elenco de Sebastián Battaglia también parece tener la zona bien reforzada, pero la posible salida de Frank Fabra, sumado al interés europeo por joyas como Valentín Barco y Agustín Sandez, le abriría la puerta a Gabriel Rojas para poder encajar en la planificación de Juan Román Riquelme para el segundo semestre. Teniendo en cuenta que solo se debe pagar el contrato, el futbolista de San Lorenzo podría seguir su carrera en alguno de los gigantes del ámbito nacional.