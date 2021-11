El delantero actualmente en Vélez le dejó un palo para el ex DT de la Selección Argentina, dando a entender que no ppudo cumplir uno de sus sueños por su culpa.

Lucas Pratto fue entrevistado esta tarde por Líbero en TyC Sports en el famoso "Líbero vs" y dejó perlitas que recorren toda su carrera. Desde sus inicios en Cambaceres a su paso por Boca, Europa, Vélez, obviamente River y la Copa Libertadores 2018 obtenida con el Millonario y también como arista habló de la Selección Argentina.

Su paso por la Albiceleste fue corto y particular, ya que solamente fue convocado por Edgardo Bauza en su leve dirección técnica entre medio de Gerardo Martino y Jorge Sampaoli. El contexto de la Selección no era el mejor por haber perdido dos veces seguidas la final de la Copa América en 2015 y 2016 y mucho jugadores no eran convocados por ello.

Por eso, el Patón consideraba como su delantero centro a Pratto, quien jugó solo 5 partidos en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y metió 2 goles. Luego asumió Sampaoli y el Oso no volvió a aparecer en ninguna convocatoria más.

Sobre esto, el killer de Vélez no se olvida y por eso se le recriminó, más todavía haciendo hincapié en que, cuando el entrenador se encontraba en Sevilla, quiso llevarse a Pratto para reforzar el equipo.

"Sampaoli me llamó para llevarme a Sevilla porque yo supuestamente era mejor que otros delanteros y después a la Selección no me citó nunca", esbozó el Oso y terminó cerrando que su sueño era ir al Mundial, pero el oriundo de Casildo no lo llevó, siendo así bastante contradictorio con lo que mencionó anteriormente de la conversación que mantuvieron ambos para que Pratto sea un jugador del Sevilla, algo que tampoco ocurrió.