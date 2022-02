Después de que no pudieran sumar de a tres en las dos primeras jornadas de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo recibió a Defensa y Justicia en el Pedro Bidegain, y ofrecieron una gran actuación futbolística para cerrar la jornada del lunes.

A pesar de que los dirigidos por Pedro Troglio no tuvieron una gran noche, fueron los de Sebastián Beccacece quienes aprovecharon cada falla en la defensa del Cuervo, y a lo largo de la primera etapa podría haber goleado.

Walter Bou abrió el marcador con un estupendo cabezazo desde el punto del penal, tras recibir un magnífico centro de Francisco Pizzini. El ex delantero de Boca dejó sin nada que hacer a Sebastián Torrico y, a partir de allí, Defensa y Justicia se transformó en el gran dominador de la primera etapa. De hecho, el marcador se amplió a través del uruguayo Miguel Merentiel, quien anotó un golazo.

Los silbidos no se hicieron esperar en el Bajo Flores, donde los de Troglio no tuvieron un gran encuentro, por lo que los hinchas presentes mostraron su descontento. Sin embargo, los reproches no fueron hacia los futbolistas y el cuerpo técnico, sino que hacia la Comisión Directiva.

En la segunda etapa, cuando todo hacía creer que los de Florencio Varela golearían, ya que Carlos Rotondi había puesto el 3-0, el Cuervo sacó fuerzas para descontar en dos ocasiones: primero, Agustín Martegani y luego, Cristian Zapata. A partir de allí, parecía que los de Troglio podrían llegar al empate, ya que Torrico le tapó un penal inexistente a Miguel Merentiel.

Cerca del final, el Halcón se encargó de sentenciar el pleito a partir de una gran jugada colectiva y una enorme definición de Francisco Pizzini, quien venía de convertir en la igualdad frente a Racing. Con un fortísimo remate, el ex Independiente dejó sin nada que hacer a Torrico.

Pero para que sea un verdadero partidazo, Jeremías James le puso suspenso al final del cotejo y marcó el tercer gol para los de Troglio. Sin embargo, de poco le sirvió y los de Varela se quedaron con los tres puntos.

Si bien en la segunda parte mejoró, con más fuerza que ideas, en el mundo San Lorenzo no quedaron contentos porque todavía no conocen la victoria. En el caso de Defensa y Justicia, obtuvo su primer triunfo y ahora buscará seguir por la misma senda cuando reciba en el Tito Tomaghello a Gimnasia y Esgrima (LP), mientras que los de Troglio visitarán a Argentinos Juniors.